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Pendik'te yoğun yağış nedeniyle yolu sel götürdü, suda sürüklenen araç kazaya neden oldu

Pendik’te yoğun yağmur yağışı nedeniyle yollar adeta göle döndü.

Pendik'te yoğun yağmur yağışı nedeniyle yollar adeta göle döndü. Suyun sel gibi aktığı yol üzerinde park halindeki bir araç suda sürüklenerek başka bir araca çarptı. Başka bir aracın tekeri ise yol üzerinde oluşan çöküntüye saplandı.



Pendik'te yoğun yağmur yağışı nedeniyle Esenyalı Mahallesi Karapınar Caddesi adeta göle döndü. Suyun sel gibi aktığı yol üzerinde iddiaya göre park halindeki bir araç suda sürüklenerek başka bir araca çarptı. Ayrıca başka bir aracın da yoğun yağış nedeniyle yolda oluşan küçük çaplı çöküntüye düştüğü görüldü. Yol üzerindeki marketin dışarıda duran tezgahları da su içerisinde kalarak hasar gördü.



Sürüklenen aracı çarptığı araç sahibi, “Çok şiddetli yağmur yağdı. Burada arabalar kaydı, park halindekilere vurdu. Rögar kapakları kalktı. Yukarıdan geldi araç. Selden dolayı geldi vurdu arabaya” dedi.



Başka bir kişi ise, “Yukarıdan aşağı doğru bayağı bir yağmur yağdı. Arabalar birbirine vurdu, dükkanımızı sel bastı. Bir araç çukura düşmüş” dedi.

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