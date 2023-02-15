Pendik'te yol verme kavgası: Yardım tırının yanındakilere silahla ateş açtı

Pendik'te deprem yardımlarının yüklendiği tırın yolu kapattığı gerekçesiyle, bir otomobil sürücü ile tırın yanındakiler arasında kavga çıktı. Otomobildeki şahsın silahla açtığı ateş sonucu tırın yanındaki görevli dizinden yaralandı. Kaçan baldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İddiaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında, deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan yardım malzemelerinin tıra yüklendiği sırada, lüks otomobil sürücüsü ile yanındaki şahıs, tırın yanındaki kişilerle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü ile yanındaki şahıs, kısa süre sonra plakasını söktükleri otomobille tekrar olay yerine geldi. Silahını çıkaran saldırganın, tırın yanında bulunan görevli Murat E.'ye silahla 4-5 el ateş etti. Murat E. dizinden vurularak yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralı görevli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırganlar ise otomobili olay yerinde bırakıp kaçtı. Polis ekipleri firari şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“Soruşturma başlatılmıştır”

Olaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.50 sıralarında Pendik ilçemizin Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Şahkulu Sultan Külliyesi M. Ali Hilmi Dede Baba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı önünde silahlı yaralama ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Yapılan incelemede olayın; deprem bölgesine gönderilecek yardım tırının yolu kapatması ve yol verme tartışması nedeniyle çıktığı anlaşılmıştır. Tartışma sırasında silahla yaralanan M.E adlı vatandaşımız tedavi altına alınmıştır. Kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.