Pendik'te yola çıkan büyükbaş hayvanların arasına otomobil daldı

Pendik'te yolda seyir halinde olan otomobil sürücüsü, yola çıkan büyükbaş hayvanları son anda fark etse de duramadı. Otomobil yolda yürüyen 5 büyükbaş hayvana çarptı. Kazada hayvanlar yaralanırken otomobilde de maddi hasar oluştu.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 19.00 sıralarında Pendik Kurna Mahallesi mevkiinde Kuzey Marmara otoyolunda bir altgeçitte meydana geldi. Yolda Ford markalı 34 EDE 890 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Emin Kahraman, iddiaya göre sahibinin yolun karşısına geçirdiği büyükbaş hayvanları son anda fark etti. Aracının frenine basan sürücü duramayarak yoldaki 5 büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayvanlar yaralanırken, araçta da maddi hasar meydana geldi.

Yaralanan hayvanların sahibi, hayvanları yürüteceği başka bir yol olmadığını iddia ederek hayvanları karşıya geçirmek için yola çıkarmak zorunda kaldığını belirtti. Otomobil sahibi Kahraman ise yolda hayvanların bulunmaması gerektiğini ve kaza nedeniyle aracının hasar aldığını belirtti.

Yaralanan hayvanların sahibi Salih Aslanboğa, “Araba süratli geliyordu biz de hayvanları karşı tarafa geçiriyorduk. Geldi hayvanların içine girdi araba. 5 hayvan yaralı, ayakları kırılmış. 5'i de kesilecek. Bir tanesini kestik” dedi.