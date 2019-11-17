Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Pendik'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi.

Güllübağlar Mahallesi'nde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden aynı aileden Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz için Gül Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Yılmaz ailesinin yakınları, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın cenazeleri Yayalar Mezarlığı'na defnedildi. Cami çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.