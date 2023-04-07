Pendik'teki silahlı saldırıda öldürülen şahıs toprağa verildi

Pendik'te park halindeki otomobilinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sefer Acar toprağa verildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında cadde üzerinde park halinde bulunan Sefer Acar'a ait otomobile, bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirsiz kişi, içerisinde Sefer Acar ve Murat Özgani'nin bulunduğu otomobilin arka camından ateş açtı. Açılan ateş ile araç içinde bulunan Sefer Acar ağır yaralanırken yan koltukta bulunan Özgani de yaralandı. Saldırı sonucu saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken silahla vurularak ağır yaralanan Sefer Acar'ı kaldırıldığı Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Saldırıda hayatını kaybeden 3 çocuk babası Sefer Acar'ın cenazesi bugün Pendik'te bulunan Serpme Evler Camii'ne getirildi. Cenazeye Acar'ın ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Acar'ın cenazesi Ballıca Köyü Mezarlığı'na defnedildi.