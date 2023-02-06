Pendik'ten arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gönderildi

17 sıralarında Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilden hissedildi. Enkaz altında kalan vatandaşlar ve depremzedelere yardım için, Pendik Belediyesi arama kurtarma PEAK ekipleri deprem bölgesi için İstanbul'dan yola çıktı.

Gece 04.17 saatlerinde Pazarcık İlçesinde 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem için Pendik Belediyesi bölgeye ekiplerini gönderme kararı aldı. Birçok ilçeden hissedilen deprem sonrası göçük altında kalan vatandaşlar ve depremzedeler için Pendik Belediyesi arama kurtarma PEAK ekipleri deprem bölgesine gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktı.