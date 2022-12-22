Penta Teknoloji, 2022'de sektörün prestijli ödüllerini aldı

Temelleri 1990 yılında atılan Penta Teknoloji, teknoloji devlerinin ürünlerini Türkiye ile buluşturmaya devam ediyor. Penta Teknoloji 40'ın üzerinde teknoloji markasının yanında 9 bin iş ortağı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön veriyor. Üretim, inşaat, medya ve oyun gibi sektörler başta olmak üzere birçok alanda pazar faaliyetlerini sürdüren Penta Teknoloji, katma değerli hizmetleri ve pazarlama ve dağıtım çalışmaları sayesinde sektörün devleri tarafından verilen ödüllerde, bölgesinde öne çıkan firmalardan oldu.

Sektörün global markaları tarafından Penta Teknoloji'ye verilen ödüllerden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal şunları söyledi:

“Teknoloji firmalarının ürünlerini kurumsal ve bireysel ölçekte son kullanıcıya ulaştıran Penta Teknoloji olarak, başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık. Bu başarılarımızla birlikte aldığımız ödüller sadece Türkiye'de değil, bölgesel olarak da öncü konumumuzu güçlendirdi. Penta Teknoloji olarak her zaman daha iyisi için çalışmaya ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz.”

Logitech, EMEA'da Penta'yı seçti

Logitech'in video konferans teknolojisi ürünlerinin dağıtımını üstlenen Türkiye'deki tek firma olan Penta Teknoloji; ürün tanıtımı, demo teşvik programı, iş geliştirme ve kanal geliştirme alanlarında aldığı başarılı sonuçlarla Logitech jürisi tarafından “Yılın En İyi Pazarlama Distribütörü” ödülüne layık görüldü. Logitech'in yeni nesil toplantı sistemlerini son kullanıcıya tanıtması ve dağıtması, satış sonrası gerekli olan kurulum ve teknik desteğin başarıyla sürdürülmesi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki diğer dağıtıcıların arasından Penta Teknoloji'nin öne çıkmasını sağladı.

OKI'den Penta'ya çifte ödül

OKI'nin Türkiye'deki tek temsilcisi olarak çalışmalarını sürdüren Penta Teknoloji, OKI ile ortak olarak ilerleyen stratejisi, satış ve pazarlama çalışmaları, pazarda bilinirliği artırmaya yönelik reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında sunduğu uçtan uca hizmetlerle Orta Doğu, Hindistan, Türkiye ve Afrika (MEITA) bölgesindeki tüm dağıtıcılar arasından sıyrılarak “Operasyonel Mükemmellik” ve “En İyi Performans Elit” ödüllerini aldı. OKI ile paralel hareket eden Penta Teknoloji; ürün yönetimi, iş geliştirme, teknik servis gibi birçok alanda sergilediği üstün başarı ile bölgesinde önemli bir güç haline geldi.

Adobe ile stratejik iş ortaklığı ödüllerle perçinlendi

Adobe'nin uzun yıllardır dağıtıcılığını yürüten Penta Teknoloji, haziran ayında düzenlenen EMEA Partner Connect 2022'de “EMEA New Business Driver 2022” (2022 Yılı En Çok Yeni İş Geliştirme) ödülüne layık görüldü. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki tüm dağıtıcıları geride bırakarak ödüle ulaşan Penta Teknoloji, Adobe ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşması adına yaptığı önemli çalışmalar, iş ortaklarına sunduğu imkanlar ve Türkiye'nin dijital dönüşümünde sağladığı çözümler sayesinde bölgesel çapta verilen ödüle sahip oldu.