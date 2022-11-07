Penta Teknoloji yılın ilk 9 ayında cirosunu yüzde 67 artışla 6,4 milyar TL'ye yükseltti

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji, 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde konsolide cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artırarak 6,4 milyar TL'ye yükseltti.

Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere dünyanın önde gelen teknoloji markalarını ve bilgi teknolojileri ürünlerini 30 yılı aşkın süredir tüketicilerle buluşturan Penta Teknoloji, 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu. Penta Teknoloji'nin yılın ilk 9 aylık döneminde konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla 6,4 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt karını 487,8 milyon TL'ye yükselten Penta Teknoloji'nin FAVÖK'ü 360 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 5,6 olarak gerçekleşti.

“Dijitalleşme süreci büyümemize katkı sağlamaya devam ediyor”

2022 yılı üçüncü çeyrek rakamlarını değerlendiren Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal şunları söyledi:

“Dünyada ve ülkemizde ivme kazanan dijitalleşme süreci, şirketimizin büyüme dinamiklerine olumlu katkı sağlıyor. Penta Teknoloji olarak bilişim sektöründe sermaye, pazar büyüklüğü ve karlılık açısından hızlı büyümemizi yılın üçüncü çeyreğine de taşıdık. Bilindiği gibi en temel ürünlerden en karmaşık çözümlere kadar iş ortaklarımıza tüm katmanlarda birbirinden değerli teknolojik araçlar sunuyoruz. Dünyanın öncü yazılım ve donanım markalarını Penta Teknoloji çatısı altında toplayarak; e-ticaret platformlarından teknoloji marketlerine, bireysel tüketici ürünlerinden kamu kurumlarına ve kurumsal şirketlere kadar teknolojinin tüketiciyle buluştuğu her noktada varlık gösteriyoruz. Şirketimizi daha da büyütmek ve ülkemizin dijital dönüşüm vizyonuna katkı sağlamak adına attığımız her adımda sürdürülebilir başarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz.”