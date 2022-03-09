Penta Teknoloji'nin 2021 yılında cirosu yüzde 35 artarak 5,7 milyar TL'ye ulaştı

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji'nin 2021 yılı konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artarak 5,7 milyar TL'ye ulaştı.

Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere 30 yılı aşkın süredir dünyanın önde gelen teknoloji markalarını ve bilgi teknolojileri ürünlerini tüketicilerle buluşturan Penta Teknoloji, 2021 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Penta Teknoloji'nin 2021 yılında konsolide cirosu, geçen yıla kıyasla yüzde 35 artışla 5,7 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt kârını 405 milyon TL'ye yükselten Penta Teknoloji'nin FAVÖK'ü 306 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 5,4 olarak gerçekleşti. 2021 yılı Mayıs ayında halka arzı tamamlanan Penta Teknoloji 2021 yılını 967 milyon TL özkaynak ile kapattı.

“Türkiye'nin dijital dönüşümüne güçlenen finansal yapımızla katkı sağlıyoruz”

2021 yılı finansal sonuçları değerlendiren Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal şunları söyledi: “Sektörde 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren şirketimizle ülkemizi teknolojiyle buluşturuyoruz. Farklı kategorilerde birçok global markayı Türkiye'ye getiriyor ve ülkemizin dijital altyapısına; üretim, eğitim, finans, ulaşım gibi sektörlerine katkı sağlıyoruz. 2021 yılı başında 211 milyon TL olan özkaynaklarımızı halka arz ve 2021 gelirleriyle yıl sonunda 967 milyon TL'ye ulaştırarak finansal yapımızı güçlendirdik. Bu güçlü yapımızla tüm paydaşlarımıza değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Penta Teknoloji Hakkında

Temelleri 1990 yılında atılan Penta Teknoloji, bugün en gelişmiş küresel ve yerel teknoloji ürünlerinin dağıtımını hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştiren, Türkiye'nin lider katma değerli teknoloji dağıtıcısı şirketlerindendir. Acer, Asus, Autodesk, Canon, Dell Technologies, HP, Huawei, IBM, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, MSI, OKI, SanDisk, Seagate, ViewSonic ve Xerox da dahil olmak üzere, 40'tan fazla öncü teknoloji markasının dağıtıcılığını yapan Penta Teknoloji, katma değerli yatırımlarıyla öne çıkıyor. 2011 yılında teknoloji dağıtımında önde gelen isimlerden Mersa Sistem ile stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding bünyesine katılan Penta Teknoloji, 2012 yılı sonunda Mersa Sistem ile Penta Teknoloji adı altında birleşti. Penta Teknoloji, sektör liderliği hedefi ve katma değerli dağıtıcılık stratejisi doğrultusunda, 2013-2017 yılları arasında, Medyasoft, Ekip Elektronik, Beyaz İletişim ve Sayısal Grafik'i bünyesine kattı. Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerine devam eden Penta Teknoloji Mayıs 2021'de halka arz oldu.