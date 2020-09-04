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Penta Teknoloji'ye Bilişim 500'den dört ödül birden

Türkiye’nin köklü teknoloji dağıtıcılarından olan Penta Teknoloji, BThaber tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen “Bilişim 500-İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi Araştırması”nda dört kategoride ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin köklü teknoloji dağıtıcılarından olan Penta Teknoloji, BThaber tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen “Bilişim 500-İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi Araştırması”nda dört kategoride ödüle layık görüldü.


Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve 30 yıllık deneyimiyle sektöründe ilke imza atan şirketlerden olan Penta Teknoloji, BThaber Yayıncılık tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen ”Bilişim 500 - İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması”nın “Ağ Donanımı”, “Baskı Sistemleri”, “Masaüstü Bilgisayar ve OEM Ürünleri” ve “Yazılım” alt kategorilerinde ödül kazandı.



“Tüm şirketler dijitalleşme sürecine dahil olmalı”


Bu yıl medeniyetlerin beşiği sayılan Göbeklitepe'den esinlenerek “Yine Anadolu'dan doğacak” temasıyla düzenlenen Bilişim 500 ödül törenine online bağlantıyla katılan Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik şunları söyledi:


“İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları hepimiz için dijitalleşme sürecinin kritik önem taşıdığını bir kez daha gösterdi. Bizler yıllardır dijitalleşme alanına yaptığımız yatırımlar sayesinde hizmet verdiğimiz tüm müşterilerimize pandemi döneminde de çözüm sunma imkanı bulduk. Bilgisayar, yazılım ve donanım ürünleri başta olmak üzere 30 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştirerek müşterilerimizin dijital dönüşümüne yön vermeye devam ediyoruz. Bununla birlikte artık tüm şirketlerin vakit kaybetmeden dijitalleşme sürecine dahil olması gerektiğine inanıyor, bu yolda attığımız adımlarla sektöre öncülük etmeye gayret ediyoruz” dedi.

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