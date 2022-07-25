Pentatlon Dünya Şampiyonası Mısır'da başladı

Mısır'ın İskenderiye kentinde 24-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış branşlarında yapılacak 90 dakika formatlı ilk ‘UIPM Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'na, Türkiye'den toplam 4 sporcu katılacak.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) Mısır Modern Pentatlon Federasyonu ile birlikte düzenlediği “UIPM Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası”, 24-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Mısır'ın İskenderiye kentinde gerçekleştiriliyor.

90 dakikalık yeni modern pentatlon formatında yapılacak ilk UIPM Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'na büyükler kategorisinde yarışacak sporcular katılım gösterecek. Türkiye'yi Mısır'da temsil eden kadın sporcular arasında İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Sesim Alpuğan yer alırken, erkek sporcular arasında ise Buğra Ünal bulunuyor.

Dünya Şampiyonası, 24 Temmuz'da eskrim sıralamaları, binicilik, yüzme ve lazer run etapları üzerinden yapılacak Erkekler Bayrak Yarışı ile başlayacak, 25 Temmuz'da aynı etaplar üzerinden Kadınlar Bayrak Yarışı gerçekleştirilecek. Şampiyona, 26 Temmuz'da erkekler kategorisi eleme yarışları, 27 Temmuz'da ise kadınlar kategorisi eleme yarışlarıyla devam edecek. 28 Temmuz'da erkekler kategorisi yarı finali, 29 Temmuz'da da kadınlar kategorisini yarı final mücadeleleri yapılacak. Kadınlar ve erkekler finalinin ise 30 Temmuz'da yapılacağı UIPM Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, 31 Temmuz'da yapılacak Karışık Bayrak Yarışı ile birlikte son bulacak.