Pepe son kez Vodafone Park'ta

Beşiktaş'la olan sözleşmesini alacakları karşılığında fesheden ve dün Ümraniye'de takım arkadaşlarıyla vedalaşan Pepe, Trabzonspor maçını locada izledi.

Beşiktaş'la yollarını ayıran Pepe, Trabzonspor karşılaşmasını locada izledi. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Ryan Babel'le birlikte mücadeleyi tribünden takip eden Pepe'nin kaçan pozisyonlarda oldukça heyecanlandığı görüldü. Alacakları karşılığında sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Portekizli futbolcu, devre arasında serbest olarak başka bir takıma gidecek. Yıldız oyuncunun adı Porto ve bazı Çin kulüpleriyle geçiyor.