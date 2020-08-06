Perakende devlerine şık tasarımlarla mekansal konfor sunuyorlar

Türk ve dünya lüks perakende sektörünün de önde gelen oyuncuları arasında yer alan Beymen'in Türkiye'nin seçkin noktalarında hizmete sunduğu mağazaları Mimar Holding'e bağlı bir mimarlık şirketi YOO Mimarlık tarafından projelendirildi.

YOO Mimarlık ve bağlı olduğu Mimar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Özkan “Beymen ile çalışmaktan ve perakende sektöründe kendilerine hizmet vermekten oldukça mutluyuz. Türk perakende sektörüne katkı sağlayacak bu vb. iş birliği çalışmalarının sürmesi en büyük dileğimiz.

Tasarım yaklaşımımız; mağazaları hem iç mekân olarak ele almak hem de cephesiyle beraber mağaza kimliğinin her açıdan ön planda olmasını vurgulamak” dedi.

“Farklı malzeme ve teknikler ile mekânsal konforu sağlarken bu çeşitliliğin mekân organizasyonundan rahatça okunabilmesini sağlıyoruz” diyen Özkan, “Mevcut yapıya ait mekansal ögeleri sirkülasyon, renk ve ışık gibi ögeleri kullanarak marka kimliğini destekler hale getiriyoruz. Havalimanı gibi birçok farklı markanın yer aldığı bir sirkülasyon alanında Beymen Club mağazasının vurgulanabilmesi için cephede aydınlatma elemanları ve döşemede havalimanının mevcut döşemesi ile kontrast oluşturan renkte bir mermer tercih edildi. Girişte yer alan vitrinlerle mağazayı sınırlamak yerine tüm cepheyi kapsayan geniş bir giriş ile insanları içeri çekmek amaçlandı. Mağaza içindeki tüm ürünlerin dışarıdan algılanabilmesi için duvar ünitelerinde hafif strüktür tercih edildi.

Mağaza tasarımındaki deneyimlerimizle amacımız bu sınırları fırsata çevirerek müşteri konforunu optimum seviyeye getirmek” diye konuştu.