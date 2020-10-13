Perakende sektöründe dezenfektan kullanımında talep patlaması oldu

Pandemi dönemi kapsamında AVM'lerin açılışıyla birlikte dezenfeksiyon hizmeti kullanımında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 385 oranında artış gerçekleşti.

Perakende sektöründe ve büyük perakende mağazalarında teknik bakım ve tesis yönetimi hizmeti veren Servis365 pandemi döneminde veri derlemesi yaptı.

Verilere göre pandemi dönemi kapsamında AVM'lerin açılışıyla birlikte dezenfeksiyon hizmeti kullanımında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 385 oranında artış gerçekleşti. Bununla birlikte bu dezenfeksiyon sürecinde kullanılan bakım kimyasalları sarfiyatı yaklaşık 5 kat artış gösterdi.

Kapalı alanlar için en önemli konu olan iklimlendirme sistemi de perakende sektörünün odağında yer aldı. Hem çalışanların hem de müşterilerin sağlığını korumak adına yapılan bu bakımlara ilgi artışına sebep oldu. Mağazalardaki klima cihazlarında normalde yıl genelinde uygulanan bakım uygulama sıklığı ortalaması yılda 3,4 sefer iken yeni dönemde bu oran 5,4 sefer oldu.

Değiştirilen klima filtresi geçen yılın aynı dönemine göre 3.2 kadar artış gösterdi ve iklimlendirme-havalandırma sistemlerindeki aksiyon sayısı yüzde 136 arttı.