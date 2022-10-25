Perakende Teknolojileri Konferansı'nın 9'uncusu düzenlendi

Perakende Teknolojileri Konferansı'nda Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, sektöre dair önemli açılamalarda bulundu. Tınastepe: “Pandemi döneminde üyelerimiz istihdamlarını 60 bin kişi arttırdı” dedi.

Korona virüs salgını dolayısıyla 2 yıldır fiziksel olarak yapılamayan Perakende Teknolojileri Konferansı, İstanbul'da bir otelde düzenlendi. Türkiye'nin önemli değerlerinden olan perakendecilerini, bilişim şirketlerini, çözüm ortaklarını, tedarikçilerin temsilcilerini bir araya getiren Perakende Teknolojileri Konferansı'nın dokuzuncusu düzenlendi. Sektörünün güncel konularının ve sektörün yakın geleceğine ilişkin teknoloji stratejilerinin tartışıldığı Perakende Teknolojileri Konferansı'nda Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, konferansta önemli açıklamalarda bulundu.

“Pandemi döneminde üyelerimiz istihdamlarını 60 bin kişi arttırdı”

Komşularımız arasındaki gerginlikten ülkemize ilginin arttığını kaydeden Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, “Ortadoğu'dan gelen turist sayısındaki artış bazı markalarımızda yabancı alışveriş oranlarını yüzde 20'nin üzerine çıkarıyor. Lüks markalarda bu oran yüzde 80'lere ulaşmış durumda. Bizim en önemli kaynağımız, çalışanlarımız. Pandemi döneminde üyelerimiz istihdamlarını 60 bin kişi arttırdılar. Bu, ülkemiz için çok önemli bir rakam. Özellikle genç ve kadın istihdamında sektörün potansiyeli ve kariyer fırsatlarının önü oldukça açık. Mağazalarımızda çalışan arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu 30 yaş altı. Nitelikli iş gücü bakımından da organize yaparken büyük bir yer tutuyor” dedi.

Perakendecilerin yeniden zam yaptıklarını belirten Tınastepe, “Tüm dünyada perakende sektörü olarak silikon vadisinden daha çok yazılımcı, finans sektöründen daha çok finansçı, sanayi sektöründen daha çok mühendis istihdam ediyoruz. Perakende her zaman istihdam için bir çıkma görevi görmüştür. Ancak genel ekonomik ve alım gücünün düşmesi çalışanlarımızı da oldukça mutsuz ediyor. Çalışanlarımızın mutluluğu doğal olarak tüketicimize yansıyan ve bizim de toplam da işlerimizi etkileyen bir konu. Senenin başında asgari ücrete yapılan artış yapıldığında çok güçlü gibi görünmüştü ancak mart-nisan ayında erimişti. Organize perakendenin yarıyıl zammı konusunda öncü sektörlerin başında geldiğini belirtmek isterim. Bununla beraber ekim ayı maaşlarında yeniden zam planlayan perakendeciler olduğunu da biliyoruz. Bunu da mutlulukla karşılıyoruz. İş barışının korunması adına birçok şirketin bu konuda cömert davrandığını ve bu eğilimin devam edeceğini gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.