Perakendeciler tüm stoklarını tek ekrandan anında güncelleyecek

Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean X Yu, geliştirilen yeni özelliğin başta e-ticaret yapanlar olmak üzere tüm perakendecilerin hayatını kolaylaştıracağını, bununla birlikte müşteri memnuniyetini de artıracağını söyledi.

Dijital dönüşümün etkisi ve pandemi sürecinde yeni pazarlara açılma ihtiyacı ile e-ticaret yapmaya başlayan işletmelerin sayısı hızla artıyor. Ancak hem mağaza hem e-ticaret siteleri gibi birden çok kanal üzerinden yapılan satışlar, stok takibinde karışıklık yaşanmasına da neden olabiliyor. Örneğin mağazada satılan veya depoda stokları tükenen bir ürünün e-ticaret sitesi stokundan anında düşürülmemesi, o sırada bu kanaldan ürün satın alan müşteriyi mağdur edebiliyor. İşletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunan yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren Paraşüt, stoklarda yaşanan bu karışıklıklara son vermek için “Toplu Stok Güncelleme” özelliğini geliştirdi.

“Kullanıcılarımızın talebini dikkate alarak bu özelliği geliştirdik”

Toplu Stok Güncelleme özelliği hakkında bilgi veren Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean X Yu, “Paraşüt olarak geçtiğimiz aylarda devreye aldığımız Depo Takibi özelliğimizi, ilk günden itibaren kullanıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyoruz. Toplu Stok Güncelleme de bu bakış açısıyla geliştirdiğimiz bir özellik. Kullanıcılarımız tarafından talep edilen ve beklenilen bu özellikle birlikte stok takibiyle ilgili tüm süreçleri son derece hızlı, yalın ve basit hale getirdik. Bu özellik sayesinde Paraşüt kullanıcıları hem stok takibi ve güncellemelerini çok daha kolay yapacak hem de stoktaki olası karışıklıkların önüne geçerek verdikleri hizmetin kalitesini ve müşteri memnuniyetini artıracaklar. Paraşüt olarak bundan sonra da ön muhasebenin dijital geleceğini tasarlarken, işletmelerin en güvenilir çözüm ortağı olmaya rolünü üstlenmeye devam edeceğiz” dedi.