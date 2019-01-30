Perakendeciliğin röntgeni çekildi

Aruba'nın hazırladığı yeni rapora göre perakendecilerin çok kanallı bir dünyada hayatta kalmaları için arka uç sistemleri elden geçirmeleri ve doğru alanlara yatırım yapmaları gerekiyor.

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba'nın yeni araştırmasına göre, her yıl, fiziki perakendeci olarak hayatta kalma mücadelesi zorlaşıyor. Tüketici beklentileri ve e-ticaret satışları artmaya devam ettikçe, dijital dünyaya uyum sağlamak için çok yavaş kalan işletmeleri zorlu bir süreç bekliyor.

Aruba tarafından hazırlanan 'Perakendecilikte Dijitalleşmeye Giden Yol' başlıklı rapor, küresel perakendecilerdeki 900'ün üzerinde yönetici ve yönetici olmayan kişi ile yapılan bir çalışmanın sonuçlarını ve Dijital Ticaret Stratejisi Danışmanı Gabrielle Hase ve ASOS Ventures'un Kurucusu Daniel Borboff isimli iki endüstri uzmanıyla yapılan röportajları içeriyor. Rapor sonuçları, yıllarca süren durgunluktan sonra perakende sektörünün teknolojiyi kucaklamak için neden şimdiye dek hiç olmadığı kadar aç olduğunu da kanıtlar nitelikte. Ayrıca bu heves, daha iyi bir müşteri deneyimi ve daha güçlü bir sonuç için perakendecilerin hayati hedeflere ulaşmak için işyerinde uzun vadeli yatırımlar yapması anlamına geliyor.

Raporda öne çıkan beş ana başlık ise şöyle:

“Sektörün işyerinde teknoloji kullanımına gecikmesi: Diğer sektörlere oranla perakendede işyerinde teknolojiyi adapte etme daha yavaş oluyor. Ankete katılan yöneticilerin ve çalışanların neredeyse üçte ikisi (yüzde 63), yeni teknoloji uygulanmadığı takdirde kuruluşlarının rakiplerinin altına düşme riskine sahip olduğunu söyledi.

Çalışanlar teknoloji ile desteklenmeli: İnşaat malzemesi satan perakendecilerin gelişmek için yakın gelecekte çalışanlarına her müşteriye daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunmalarını sağlayan internete bağlı dijital araçları sağlamaları gerekiyor. Şu anda, ankete katılanların beşte ikisinden daha azı (yüzde 39) bulut bilişim uygulamalarına erişebilir. Bu da perakende ortamında hem daha iyi işbirliği hem de üretkenlik anlamına geliyor.

Stok ve envanter yönetimine yönelik teknoloji kullanımı: Müşteriler, perakendecilerden istedikleri ürünleri istedikleri zaman ve istedikleri yerde sunabilmelerini bekliyor. Perakendeciler yalnızca veri sistemlerini geliştirerek ve potansiyel olarak RFID tarama ve elektronik raf etiketleme teknolojisini daha iyi kullanarak, herhangi bir zamanda ve bulunduğu yerde tam olarak stoklarındaki malzeme miktarını bilerek rekabette bir adım öne geçebilir.

Fiziksel sistemler, dijital ile yakınlaşıyor: Fiziki sistemler ile dijital dünyayı birbirine yaklaştırmak şu anda perakende kuruluşlarında var olan bölümlerin ve oluşumların yeniden yapılanmasını gerektirecek. Böylece iç sistemler sorunsuz bir şekilde adapte olacak ve müşterilerin zengin, kişiselleştirilmiş deneyimlerini sunmak için birlikte çalışacak.

Daha uzun vadeli düşünmek için bir fırsat: Perakendecilerin hem sistemlere hem de insanlara büyük yatırım gerekliliğini kabul etmeleri ve hem kısa hem uzun dönem sonuçlar için kayda değer yeni başarı ölçütleri bulmaları gerekir.”

“Dijital çağda yeni ölçüm ve doğru yetenek”

Dönüşüm projelerine bakarken, perakendecilerin başarıyı ölçmenin yeni yollarına bakmaları ve yatırım getirisinde uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini düşündüğünü belirten Daniel Borboff, “Sürekli yeniliklerden bahsediyoruz ve yatırım getirisi ufku sınırlama eğiliminde: ya hedefi vurursunuz ya da projeyi öldürürsünüz. Başarıya doğru ilerlememize yardımcı olacak başka ölçütler olması gerekiyor” dedi.

Perakendecilerin, dijital dönüşüm için ihtiyaç duydukları yeteneklerin hepsinin geleneksel kurum içi rollere alınamayacağını da kabul etmesi gerektiğine inandığına vurgu yapan Borboff, “Hızlı hareket eden bir girişim projesinde çalışmanın ya da kendi markanızı inşa etmenin, daha eski bir perakendeci için çalışmaktan daha havalı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu alanda yüksek yetenekli mühendislere erişmek için kıtlığı olan, dış kaynak kullanmanız gerekir. İç ve dış kaynakları birleştirmenizi ve birlikte çalışmasını sağlayan bir kültür oluşturmanız gerekir” şeklinde görüş belirtti.

Mutlu çalışanlar, mutlu müşteriler

Başarılı perakendeciler, müşterilerinin talepleri doğrultusunda ilerleyenler arasından çıkacak. Bu, çalışanlar ve müşteriler için kesintisiz ve entegre bir deneyim sağlamak için stokları yıkmak ve işin her aşamasında teknolojiyi kullanmak anlamına gelir.

Aruba raporunda, perakendeci çalışanlar, dijital işyeri teknolojisinin doğrudan bir etkisi olarak üretkenlik (yüzde 72), refah (yüzde 62) ve rekabete farklılaşma yeteneği (yüzde 59) gördüklerini söylediler.

Aruba Pazarlama Çözümleri Direktörü Gerri Hinkel ise raporla ilgili görüşlerini şu şekilde özetledi:

“Perakendenin geleceği, alışveriş yapanlar, çalışanlar ve BT'nin yaşayacağı deneyimlerde gizli. Müşteriler yalnızca ürün tarafından değil, aynı zamanda perakendecinin hayatını kolaylaştırması ile alışveriş yaptıkları yerlerde de özel seçimler yapıyor. Geleceğin başarılı perakendecileri bu deneyimleri basit, akıllı ve kişisel hale getirerek kazançlı çıkacak. Ancak başarıya ulaşmak için teknoloji yatırımları yapma konusunda cesur olmalı ve bunun gelecekteki başarılarının anahtarı olacağını asla unutmamalıdırlar.”