Pereira, Caner Erkin ile buluştu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, kamp yapacağı Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket etti. Teknik Direktör Pereira takımla buluşurken, önceki dönemde tartışma yaşadığı Caner Erkin ile fotoğraf çektirdi. Takım hareket etmeden önce çekilen toplu fotoğrafta Volkan Demirel'in yer almaması ise ayrılık sorularına neden oldu.

Sarı-lacivertlilerde sözleşme imzalanan Teknik Direktör Vitor Pereira bu sabah Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla bir araya geldi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, 3 günlük çalışmanın ardından bugün sabah saatlerinde kamp yapacağı Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket etti.

Pereira - Caner paylaşımı

Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından basına tekrar yansıyan önceki dönemde Caner Erkin ile yaşanan tartışmaya fotoğrafla cevap verildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, Pereira ve Caner Erkin samimi görüntü verdi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeniye ulaştı.

Pereira'nın daha önce görev yaptığı dönemde Caner Erkin, Galatasaray derbisi kadrosuna alınmamasına tepki göstermiş, Portekizli teknik adamla yaşadığı tartışmanın ardından yöneticilerle de tartışınca kadro dışında kalmıştı.

Volkan Demirel fotoğrafta yok

Öte yandan takım hareket etmeden önce çektirilen toplu fotoğrafta emekli olduktan sonra yardımcı antrenörlük görevi yapan Volkan Demirel yer almadı. Portekizli Teknik Direktör Pereira'nın, İstanbul'a ekibi ile birlikte gelmiş olması ve toplu fotoğrafta Volkan Demirel'in yer almaması ise soru işaretine neden oldu.