Perihan Savaş Ümraniyelilerle buluştu

Türk sinemasının duayeni ve Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Perihan Savaş, Ümraniye Belediyesi ekim ayı kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda sevenleriyle söyleşi gerçekleştirdi.

Ümraniye Belediyesi ekim ayı kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleşi programında sevenleriyle bir araya gelen Perihan Savaş, tiyatro oyunculuğundan sinemaya uzanan hayat serüvenini ve rol aldığı 125 farklı sinemaya dair merak edilenleri paylaştı.

Sunuculuğunu sinema yazarı Suat Köçer'in yaptığı “Yeşilçam'dan Bugüne” konulu söyleşi etkinliği Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program da seyirciler usta oyucu Perihan Savaş'a, sinema ve oyunculuk ile ilgili merak ettikleri konularda sorular sordu. Seyircilerin sorularını içtenlikle cevaplayan usta oyuncu Perihan Savaş, sinema ve oyunculuk konusunda sevenlerine tavsiyelerde bulundu.

Oyunculuğun sadece para kazanmak amacıyla yapılmasının kişiyi kaliteli bir yere getirmeyeceğine dikkat çeken Perihan Savaş, “Öyle olduğunda bir yere gelemiyorsunuz. 55 yıldır bu mesleği yaptığım halde hala seviliyorsam demek ki sırf para için yapmamışım. Biz halen kendi ismimizle hatırlanıyoruz. Şimdiyse birçoğu oynadığı karakterlerdeki isimleriyle tanınıyorlar. Bu çok kötü bir şey. O zaman da hemen unutuluyorsun” dedi.

Söyleşi programının sonunda Türk sinemasında büyük izler bırakan usta oyuncu Perihan Savaş'ı Ümraniye'de ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Başkan İsmet Yıldırım, Yeşilçam efsanesine teşekkür ederek çiçek takdim etti.