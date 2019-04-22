Perküsyon öğrencilerinden büyük başarı

Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi öğrencileri, 2'nci Uluslararası Pera Perküsyon Yarışması'na damga vurdu. Ünlü perküsyon ustası Engin Gürkey'in 6 öğrencisi birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödüllerini kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

9'uncu Pera Müzik Festivali kapsamında başlayan 2'nci Uluslararası Pera Perküsyon Yarışması, ülkemizdeki tüm perküsyon tutkunlarını ağırladı. Yarışmada jüri koltuğuna, David Friedman (USA), Can Kıyıcı (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası), Müşfik Uzun (Borusan Filarmoni ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası), Oğuzhan Oğuz (Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı) gibi değerli sanatçılar ve eğitimciler oturdu. Jürinin karşısında ter döken Küçükçekmeceli öğrenciler ise herkesin beğenisini kazandı.

6 öğrenci ödül kazandı

İstanbul Uluslararası 2'nci Pera Perküsyon Yarışması sonucunda Küçükçekmece Müzik Akademisi öğrencilerinden ödül kazananlar ise; 10-11 Yaş Kategorisi (Metalophon) 1'incilik Umut Kaan Koldaş, 12-15 Yaş Kategorisi (Metalophon) 1'incilik Defne Kaya, 2'ncilik İpek Koçyiğit, 3'üncülük Berkay Karamanlargil, Mansiyon Tuana Göçen, Elif Güngörür. Ünlü perküsyon ustası Engin Gürkey ise, öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getirerek, Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi olarak daha çok başarıya imza atacaklarını söyledi.