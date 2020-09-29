İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Perotti için son görüşme!

İtalyan basını, Fenerbahçeli yetkililerin Roma’nın kanat oyuncusu Perotti ile son bir temas daha kuracağını belirtti.

İtalyan basını, Fenerbahçeli yetkililerin Roma'nın kanat oyuncusu Perotti ile son bir temas daha kuracağını belirtti.


Türkiye'de yaz transfer döneminin bitmesine günler kala, İtalyan basınında Diego Perotti transferi hakkında önemli bir haber yazıldı. Transfer dönemini bir hayli hareketli geçiren ve listesinde forvet ve kanat bölgesine takviye planlayan Fenerbahçe, uzun süredir görüşme haline olduğu Perotti için son kez masaya oturmaya hazırlanıyor. Haberlere göre Fenerbahçeli yetkililer, Roma'ya Arjantinli yıldız için son tekliflerini yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.