İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Perotti'ye Spartak Moskova da talip

Roma’nın orta sahası Diego Perotti’ye Fenerbahçe’nin ardından Rus ekibi Spartak Moskova da talip oldu.

Roma'nın orta sahası Diego Perotti'ye Fenerbahçe'nin ardından Rus ekibi Spartak Moskova da talip oldu.


Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Romalı futbolcu Diego Perotti'ye Rus ekibi Spartak Moskova da talip oldu. Rus ve İtalyan basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin Perotti'ye bir teklif yaptığını ancak 32 yaşındaki futbolcunun Spartak Moskova'nın teklifini de beklediği kaydedildi.


Arjantinli futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 21 maçta 5 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.