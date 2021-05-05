Pestisit tehdidinde sirkeli su işe yaramıyor, doğru yöntem karbonat

Balcı, pestisite karşı etkili silahın karbonat olduğunu da sözlerine ekledi.

Sebze ve meyvelerdeki bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için ''pestisit'' adı verilen kimyasal tarım ilaçlarının kullanıldığını ifade eden Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Eda Balcı, bu kimyasal maddelerin hem insan sağlığına hem de toprağa ve çevreye ciddi zarar verdikleri noktasında uyarıda bulundu.

Pestisitlerin besin yolu ile insan vücuduna girmesinin, dolaşım sistemi, kardiyovasküler sistem, karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz sonuçlara neden olabileceğinin altını çizen Balcı, “Bu sebeple sebze ve meyvelerdeki pestisit kalıntılarını uzaklaştırmak yani sebze ve meyveleri doğru şekilde temizlemek çok önemlidir. Ancak, günümüzde yaygın olarak kullanılan pestisitlerin pek çoğu yetersiz yıkama nedeniyle gıdalardan uzaklaştırılamayıp vücuda alınıyor. Aynı zamanda besin elimize ulaşana kadar hayvanlardan, topraktan, insanlardan ve havadan da kirlenmeye maruz kalabilmektedir. Tüm bu sağlığımıza zarar verebilecek etkenlerden uzaklaşmak için sebze ve meyvelerin doğru yöntemle ve doğru sürede yıkanması sağlıklı yaşam için önemli bir adımdır” dedi.

''Sirkeli su bir işe yaramıyor''

Sebze ve meyveleri yıkama konusunda halk arasında bilinen yanlışlardan birinin sirkeli suda bekletmek olduğunu belirten Balcı, “Genelde insanların aklına ilk olarak bu yöntem gelmektedir. Sirkeli suda bekletilen sebzeler ve meyveleri gönül rahatlığıyla tüketmektedirler. Fakat sirkeli su, pestisit kalıntılarını yok etmede değil, mikroorganizma yükünü azaltmada etkilidir. Yapılan bazı çalışmalarda sirkeli suda bekletilen sebze ve meyvelerde pestisitlerin büyük bir kısmının yok olmadığı gözlenmiştir. Yıkama suyuna sirke ilave edilmesinin temel amacı, asidik bir ortam oluşturarak yetersiz yıkama ihtimaline karşı gıda üzerinde bulunabilen muhtemel zararlı maddelerin uzaklaştırılmasıdır” şeklinde uyardı.

“En az 10 dakika karbonatlı suda bekletilmeli”

Balcı, sebze ve meyveleri temizlemek için en etkili yöntemin karbonatlı suda bekletilen sebze ve meyvelerin bol su ile durulanmasını olduğunu belirtip açıklamalarını şu sözlerle noktaladı; “10 gram kadar İngiliz karbonatı da denilen bikarbonat koyarak en az 10 dakika bu suyun içerisinde sebzeleri ve meyveleri bekletmek ve ardından da durulamak pestisit kalıntılarını gidermede en etkili yöntemdir. Eğer istenilirse karbonatlı sudan sonra sebze ve meyveler sirkeli suda da yıkanarak bakterilerden ve diğer tüm zararlılardan tamamen arındırılabilir.”