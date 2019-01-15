Petr Cech futbolu bırakıyor

Arsenal'in başarılı file bekçisi Petr Cech, sezon sonu futbolu bırakacağını açıkladı.

Arsenal'in 36 yaşındaki Çek kalecisi Petr Cech, sezon sonunda yeşil sahalara veda edeceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbola 20 sene önce başladığına dikkat çeken Cech, "15 yıldır Premier Lig'de oynadığım ve mümkün olan her kupayı kazandığım düşünülürse, hedeflediğim her şeyi başardığımı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Petr Cech'in kariyerinde 1'er Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası, 4 Premier Lig şampiyonluğu gibi birçok kupa bulunuyor.