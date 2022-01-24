Petrol Ofisi, akaryakıt sektöründe ‘Yılın İtibarlısı' seçildi

The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde, Petrol Ofisi akaryakıt kategorisinde ‘Yılın İtibarlısı' seçildi.

Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle Türkiye genelinde gerçekleştirilen ‘İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü' araştırması tamamlandı. 12 ilde, bin 200 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda, sektörlerinde yıl içinde itibarını en çok arttıran markalar ile bu başarının paydaşları olan reklam, dijital ajanslar, medya planlama ve halkla ilişkiler şirketleri belirlendi. 70'e yakın kategoride, 16 farklı kriter üzerinden gerçekleştirilen araştırma sonucunda, 2021 yılının ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'ni kazanları belli oldu. Halk jürisi tarafından ‘Yılın İtibarlısı' seçilen markalar, 20 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen özel bir törenle ödüllerini aldı.

Ödül organizasyonu olan ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde, Petrol Ofisi akaryakıt kategorisinde ‘Yılın İtibarlısı' seçildi. 2018'in ardından 2020 ve 2021 yıllarında akaryakıt sektörünün en itibarlısı ödülüne layık görülen şirket, böylece son dört yılda üç defa bu ödülü almış oldu.,

“Bizzat müşterilerimiz tarafından ödüllendirilmek apayrı bir mutluluk”

Bu yıl 8'incisi düzenlenen bu prestijli araştırmada, son dört yılda üç kez ve üstü üste ikinci kez akaryakıt kategorisinin ‘Yılın İtibarlısı' seçilmekten duydukları mutluluğu vurgulayan Petrol Ofisi CMO'su Sinan Seha Türkseven, "Hiç şüphesiz, müşterisine iyi ürünleri ve hizmetleri sunma hedefiyle çalışan bir markanın müşteriler tarafından değerlendirilerek ödüllendirilmesi çok değerli ve anlamlıdır. Biz de şirket olarak, lideri olduğumuz akaryakıt sektöründeki hizmet anlayışımızın bizzat halk jürisi tarafından ödüllendirilmesinden, özel bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu ödül bir anlamda da; ürün ve hizmet kalitemizin, müşterilerimiz nezdinde bulduğu karşılığın da somut bir göstergesidir. Petrol Ofisi'nin, 2018 ve 2020'nin ardından bu yılda da yine akaryakıtın ‘En İtibarlısı' seçilmesine katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımı şahsım ve kurumum adına tebrik ediyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Şirket olarak ödüllerle başladığımız 2022 yılında da yine müşteri odaklı bir yaklaşımla; başarılı ürün, hizmet ve uygulamalarımıza devam edeceğiz" dedi.