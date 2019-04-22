Petrol Ofisi'nin CFO'su Serhan Ulga, “En Etkin 50 CFO” arasında yerini aldı. Petrol Ofisi'nin finansal yapısında önemli bir gelişim ve dönüşüm süreci yönetildiğini belirten Serhan Ulga, “finans alanında iş süreçlerinde, alt yapıda ve organizyonel yapıda önemli adımlar attık” açıklamasında bulundu.

Ulusal ve küresel gelişmeler karşısında güçleşen risk yönetiminde CFO'ların artan sorumlulukları ve daha da önem kazanan rollerine vurgu yapan “En Etkin 50 CFO” araştırması tamamlandı. Fortune Türkiye ve DataExpert'in katkılarıyla yürütülen, bu sene dördüncüsü hazırlanan “En Etkin 50 CFO” araştırması kapsamına dahil edilen binin üzerinde kuruluş, son dört yılın Fortune 500 ve ISO 500 listeleri, borsaya kota şirketler, holdingler ve araştırmaya yapılan başvurular baz alınarak oluşturuldu. En başarılı finansal performans gösteren 400 şirketin CFO'ları belirlendi. Finans, iş dünyasının önde gelen isimlerinden ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu'nun, etkili ve verimli bir risk yönetiminde adayların kritik başarı kriterlerindeki performans göstergelerini değerlendirdiği araştırmada yapılan oylama ile “En Etkin 50 CFO” belirlendi.

Petrol Ofisi CFO'su Serhan Ulga, “En Etkin 50 CFO” arasında yer aldı. Araştırma Danışma Kurulu'nun Serhan Ulga ile ilgili değerlendirme notunda; “Petrol Ofisi A.Ş.'nin Vitol Grubu tarafından satın alınmasından sonra bilanço finansman yapısı ve fonlama platformunu tamamen değiştirdi. Petrol Ofisi'nin finansal bütçe ve yönetim raporlamalarını hazırladı. Şirketin Oracle alt yapısının 15 yıl gençleştirilerek, yükseltilmesi operasyonlarını yönetti.”tespitleri yer aldı. “En Etkin 50 CFO” ödülleri, İstanbul'da bir otelde iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren CFO Summit 2019'da gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. Törende Petrol Ofisi CFO'su Serhan Ulga ödülünü,Fortune Türkiye Yayın Direktörü ve En Etkin 50 CFO Araştırması Danışma Kurulu Üyesi Cüneyt Toros'un elinden aldı.

“Finansal açıdan orta ölçekli bir bankanın hacmine sahibiz”

Petrol Ofisi'nin her alanda önemli bir gelişim ve değişim sürecinde bulunduğuna dikkat çeken Serhan Ulga, “2017 ikinci yarısında başlayan ve 2018'da çok daha güçlü gelişen bu süreçte, yönetim ve organizasyonel yapıdan pazarlamaya, iş geliştirmeden finansa kadar birçok alanda önemli gelişmeler yürütülüyor. Türkiye'nin en büyük üç şirketinden biri olan Petrol Ofisi'nde hem bir yandan güçlü faaliyetlerde, hem de diğer yandan eş zamanlı yürütülen tüm bu geliştirme süreçlerinde önemli başarılar elde ediliyor. Biz de finansal alt yapımızı güncelliyor, geliştiriyoruz. Kadromuzu zenginleştirdik. Daha merkezi bir sisteme geçtik. Tüm iş süreçleri ile ilgili bir dönüşüm yaşanmaya çalışılıyor, fazla tekrarlar, gereksiz olanlar ayrıştırılıyor. Finansal kültür değiştirdik diyebilirim. Petrol Ofisi olarak, finansal açıdan orta ölçekli bir bankanın hacmine sahibiz. Dolayısıyla daha yapacağımız bazı işler var. Alt yapı değişimi, oya işler gibi işlenmesi gereken bir süreç. Çok hızlı yapılması hem doğru, hem de mümkün değil. Buna karşın Petrol Ofisi'nde her alanda olduğu gibi finansal yapımızda da önemli bir gelişim sürecini başarı ile geride bıraktık” açıklamasında bulundu.

Serhan Ulga kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Serhan Ulga, finans sektöründeki kariyerine, Ernst & Young Türkiye ofisinde başladı ve iki yıl sonra ABD ofisinde görev aldı. Burada geçen 5 yılın ardından yine ABD'de, iç denetim, finansal raporlama, bütçe, operasyonel finans direktörlüğü ve finansın değişik alanlarında çalışan Serhan Ulga, Yeminli Mali Müşavir oldu. Rockwell Automation'da 5 yıl, Boston Scientific'te 3 yıl görev yapan Ulga daha sonra 13 yıllık ABD kariyerini noktalayarak, Türkiye'ye dönme kararı aldı. 2003 yılında Doğan Yayın Holding'de Mali İşler Koordinatörlüğü yapan Serhan Ulga, 2005 yılında Polisan Holding'de CFO görevini üstlendi. Ulga, 2007 yılında Pegasus Havayolları'nda üstlendiği CFO'luk görevini 11 yıl boyunca sürdürdü. Serhan Ulga, 2018 yılından bu yana Petrol Ofisi'nde CFO görevini yürütüyor.