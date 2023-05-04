Petrol Ofisi, İstanbul Karbon Zirvesi'nde ‘Düşük Karbon Kahramanı' seçildi

İstanbul Karbon Zirvesi'nde, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından “Düşük Karbon Kahramanı” ödülüne layık görüldü.

“İklim Dirençli Sanayi, Güçlü Türkiye” başlığında konusunun ilk ve tek etkinliği olan 8. İstanbul Karbon Zirvesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşti. İklim Direnci İçin İklim Finansmanı, Karbon Yönetimi ve Enerji, Karbon Yönetimi ve Endüstri oturumlarında lider kuruluşların üst yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşen zirvede, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) sera gazı salımlarını azaltıp karbon ayak izini düşürerek ülkemizin iklim krizine karşı direnç kazanmasına etki eden sosyal ve teknik uygulama başarıları için kuruluşları da ödüllendirdi.

Kuruluşların sosyal ve yönetişimsel göstergelerine yansıyan sera gazı azaltımı başarılarının değerlendirildiği “Düşük Karbon Kahramanı” ödül töreninde Türkiye'nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi de Maxima motor yağı ürünlerinin yeni ambalajı ile sürdürülebilir üretim ve tüketime yaptığı katkı nedeniyle ödüle layık görüldü. Petrol Ofisi'nin net - sıfır karbon emisyonu stratejisi doğrultusunda Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi'nde (POTEM) geliştirdiği yeni motor yağı teknolojisi Adaptech, her koşula yüzde 100 uyum sağlayarak motoru korurken bu teknolojinin kullanıldığı Maxima ürünlerinin yeni ambalajı da enerji ve sera gazı kazanımı sağlayarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.

Aldıkları ödül hakkında açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, “Bugünden Yarına Hazır vizyonumuz doğrultusunda teknolojiyi merkezimize alan, tüketicinin değişen ve gelişen taleplerine odaklanan ürün yelpazesi geliştirmeye önem veriyoruz. Teknoloji merkezimiz POTEM'de sürdürülebilirlik odağında yaptığımız geliştirmelerde ürünlerimizin çevreye etkisini dikkate alıyoruz. Bu kapsamda Maxima motor yağlarımızı Adaptech teknolojisi ile yenilerken uzman endüstriyel tasarım ekibimiz tarafından özel olarak geliştirilen yeni Maxima ambalajında da yüzde 25 oranında plastik geri dönüşüm malzeme kullandık. Bu sayede bu ürünlerimizin üretiminde önemli miktarda petrol, enerji, atık depolama ve sera gazı kazanımı elde ediyoruz. Ambalajımızın çevreye olumlu etkisini tescil eden böylesi önemli bir ödülün sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Maxima motor yağlarımızı kullananlar sadece her türlü yol ve iklim koşuluna, farklı sürüş stillerine yüzde 100 adapte olan bir ürün kullanmakla kalmayacak aynı zamanda çevre dostu ambalajı sayesinde iyileştirilmiş bir kullanım deneyimi yaşarken çevrenin sürdürülebilirliğini de destek olacak.” dedi.