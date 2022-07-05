Petrol Ofisi Sosyal Lig'in 2021-2022 sezonu tamamlandı

Oyuncu sayısı 3 milyona ulaşan fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 2021-2022 sezonu tamamlandı. Sezonun şampiyonu Sercan Cengiz (FC CENGİZ 90) oldu. İkinci Muhammet Mutlu (Mutlu Futbol) olurken, üçüncü ise Nurvedia Pirimoğlu Kaya (Napoli_) oldu. 3 oyuncu farklı modellerde otomobil ile ödüllendirildi.

Sporseverlerin futbol tutkusu ve bilgisinin ödüllendirildiği, Petrol Ofisi iştiraki Petrolig Games'in fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig'de, 2021-2022 sezonu yine zorlu bir rekabete sahne oldu. Toplam 3 milyon oyuncuya ulaşan Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 38 hafta boyunca yaşanan mücadelenin sonunda, 4 bin 178 puan ile genel klasman birincisi Sercan Cengiz, büyük ödül olan B-SUV segmentinde son model aracın sahibi oldu. Sezonu 4 bin 172 puanla ikinci sırada tamamlayan Muhammet Mutlu (Mutlu Futbol) ve 4 bin 160 puanla üçüncü olan Nurvedia Pirimoğlu Kaya (Napoli_) ise otomobil kazandılar. Sosyal Lig ödülleri, Petrolig Games Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Abbasoğlu ve Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel'in katılımıyla düzenlenen özel törenle sahiplerini buldu.

Sosyal Lig'in, Petrol Ofisi'nin yenilikçi ve dinamik yapısının benzersiz örneklerinden biri olduğuna vurgu yapan Petrolig Games Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Abbasoğlu, “Şirket olarak, Türkiye'nin ilk ve tek fantezi futbol oyunu olan Sosyal Lig'e önümüzdeki dönemde de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Oyuncu sayısının emeklerimizle doğru orantılı artışı bizi daha fazla futbolsevere ulaşmak için motive ediyor. Futbol tutkusunu yine sonuna kadar yaşatma amacıyla gelecek sezona şimdiden güçlü bir şekilde hazırlanmaya başladık. Sosyal Lig'i çok daha kapsamlı ve dinamik hale getirdiğimiz sürprizlerimizi göreceksiniz. Erkek hedef kitlenin futbol ilgisi ve takibinin daha yoğun olduğunu biliyoruz. Diğer yandan Sosyal Lig'de kadın oyuncularımızın da olması, rekabete katılması ve hatta ilk 3'te yer alması bizi ayrıca gururlandırdı. Kazanan arkadaşlarımı ve 38 hafta boyunca mücadele eden tüm Sosyal Lig oyuncularını tebrik ediyorum” dedi.

Marka olarak uzun süreli iş birliklerine imza attıklarını belirten Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “Üç yıldır Sosyal Lig'in paydaşlarından biriyiz. Geçen yıllarda şampiyon olan yarışmacıya otomobil hediye etmiştik. Bu sene ise ilk üçteki yarışmacılara ‘Güçlü Üçlü' olarak tanımladığımız otomobil modellerimizi hediye ediyoruz” dedi.

Sporun birleştirici gücüne inandıklarını ve Kia'nın küresel ölçekte de spora yatırım yaptığını aktaran Can Ağyel, “Şirketimiz, uzun yıllar UEFA Avrupa Ligi'nde sponsor olarak yer aldı. Bu yıl Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın da sponsorları arasındayız. Ünlü tenisçi Rafael Nadal markamızın globaldeki yüzü. Türkiye'de ise uzun yıllardır A. Efes Basketbol Takımı'nı marka olarak destekliyoruz. Spor bizim marka DNA'mızda hep var. Petrol Ofisi Sosyal Lig heyecanına da ortak olmaktan mutluyuz. Gelecek yıllarda iş birliğimiz artarak devam edecek. Sezonu ilk 3 sırada tamamlayıp otomobillerimizi kazanan tüm Sosyal Lig yarışmacılarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Balotelli'nin 5 gollük performansı, bana 1'inciliği getirdi

İzmir Ödemiş'te çalışan, Sosyal Lig'de son 2 senedir her hafta oynadığını ifade eden Sercan Cengiz, ‘FC CENGİZ 90' kullanıcı adıyla Sosyal Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu ve son model otomobilini teslim aldı. Cengiz, ödüle uzanan yolculuğunu şu sözlerle özetledi: “Özellikle bu sene çok odaklandım. Petrol Ofisi devraldıktan sonra Sosyal Lig, işlevsellik, altyapı ve ödüller olarak çok gelişti. 5'inci sırada girdiğim son haftada ipi göğüsledim. Son gün Adana Demirspor - Göztepe maçında, kurduğum takımın kaptanı da olan Balotelli'nin başarısı, maç ortasında bana ‘2. olurum' dedirtti. Ama 5 gol atması ile birinciliğe ulaştım. Özellikle futbola ilgi duyanlar için bu heyecanı herkes yaşamalı, ortak olmalı diyorum. Genel klasmanı hedefleyenler için ise; güvendikleri bir çekirdek kadro ile devam etmeleri, ancak fark oluşturacak bazı isimleri de kadrolarına dâhil etmelerini öneriyorum.”

Sosyal Lig'deki ikinci yılında 2'nci oldu

Sosyal Lig'de oynayışının henüz ikinci yılında ‘Mutlu Futbol' kullanıcı adıyla sezonu ikinci sırada tamamlayarak otomobil kazanan Muhammet Mutlu, İstanbul'da görev yapıyor.

“Futbol bilgime güvenirim. Sakin kalmaya ve bilinçli olmaya özen gösterdim. Positive Card ve Sosyal Lig içindeki fırsatları değerlendirerek transfer bütçelerimi destekledim” diyen Muhammet Mutlu, Sosyal Lig'de özellikle son haftalardaki rekabetin çok yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bu sezon genel klasmanda uzun süre birinci olarak devam ettim, sonra 7'nciliğe kadar düştüm. Son iki hafta 7. sıradayken önce 3, sonra da 2'nciliğe yükseldim. Son hafta rekabet çok yüksekti. Son haftaya 1'inci giren arkadaş 5'inci oldu, 5'inci sıradaki oyuncu 1'inci oldu, ben de 2'nci sıradaki ile yer değiştirdim. Oyunculara tavsiyem; heyecan yapmasınlar, sakin kalsınlar ve iyi analiz etsinler. Hiç oynamayan futbol severler ise mutlaka oynasınlar. Oyun gerçekten çok güzel, hayatımın keyifli ve heyecanlı bir parçası oldu.”

Kadın oyuncu, ilk sezonunda genel klasman 3'üncüsü oldu

Mali müşavir olan Nurvedia Pirimoğlu Kaya ise ‘Napoli_' kullanıcı adıyla oynadığı Petrol Ofisi Sosyal Lig'deki ilk sezonunda 3'üncü oldu ve kazandığı otomobilin anahtarını Bursa'dan gelerek aldı.

Sosyal Lig'i ilk başladığından bu yana eşinden dolayı haberdar olduğunu belirten Nurvedia Pirimoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sene ilk kez Sosyal Lig'de oynadım. En büyük destekçim eşimdi. Sezon içinde birçok kez yakıt hediyesi kazandım. Sondan 7'nci haftada 1'inciliği devraldım ve son iki haftaya kadar bırakmadım. Son haftalarda rekabet yoğundu. Sürpriz oyuncular sonucu belirliyor. Son hafta da böyle oldu ve ben de 3'üncü oldum. Ama elbette ki bir kadın oyuncu olarak oynadığım ilk sezonda 3'üncü olmaktan çok mutluyum. Umarım benim ilk sezonumda kazandığım 3'üncülük örnek olur ve Sosyal Lig'de daha çok kadın oyuncu görürüz.”

Kazananlar ödüllerine kavuştu

Sosyal Lig'de 2021-2022 sezonu boyunca kazanmak için oynayan oyuncular cep telefonu, 1 milyon 500 bin değerinde yakıt, 190 adet saat, 5 adet oyun konsolu ile ödüllendirildi.

2021 - 2022 sezonu boyunca Fenerbahçeli Sosyal Lig oyuncuları oyun içinde en büyük taraftar kitlesini oluştururken, 5 bin 161 puan ortalaması ile diğer tüm takımların taraftarlarından daha iyi performans gösterdi.

Petrol Ofisi Sosyal Lig 2021 - 2022 sezonunda ‘İDEAL 11' ise şöyle şekillendi:

Kaleci:

Uğurcan Çakır - Trabzonspor (218 puan)

Defans:

Guilherme - Konyaspor (229 puan)

Abdülkerim Bardakçı - Konyaspor (203 puan)

Dimitrios Goutas - Sivasspor (182 puan)

Orta saha:

Edin Visca - Trabzonspor (232 puan)

Anthony Nwakaeme - Trabzonspor (215 puan)

Alexandru Maxim - Gaziantep FK (210 puan)

Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray (208 puan)

Forvet:

Umut Bozok - Kasımpaşa (241 puan)

Andreas Cornelius - Trabzonspor (226 puan)

Ayoub El Kaabi - Hatayspor (216 puan)