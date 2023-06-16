Petrol Ofisi, Tchibo ile iş birliğini genişletiyor

Tchibo anlaşmalı istasyon sayısı 500'e ulaşan Petrol Ofisi Grubu, firma ile imzaladığı distribütörlük anlaşması ile iş birliğini bir adım öteye taşıyarak sektörde ilklerden birine imza atıyor.

İstasyonlarını akaryakıt ikmal merkezlerinden farklı bir konuma taşıyarak müşterilerinin seyahatleri sırasında tüm ihtiyaçlarını karşılayabildikleri yaşam alanlarına dönüştüren Türkiye'nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi, dünyaca ünlü kahve markası Tchibo ile önemli bir anlaşmaya imza attı.

Yapılan açıklamaya göre, marka ile yapılan ve sektörde bir ilk olan anlaşma kapsamında; Petrol Ofisi bayileri ve iş ortaklarının kahve ürünleri ve makineleri artık doğrudan Petrol Ofisi tarafından Tchibo'dan tedarik edilecek. Bu sayede paydaşlarının karlılığını ve hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen Petrol Ofisi Grubu, markanın yer aldığı istasyon sayısını kısa vadede 600'e çıkarmayı planlıyor. Markanın bulunduğu mevcut 500 istasyonda ise halen yıllık 4 milyondan fazla bardak kahve satışı gerçekleştiriliyor.

Anlaşma ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu, “Ülke genelinde 2 bine yaklaşan istasyon sayımızla yalnızca akaryakıt sektörünün en geniş dağıtım ağı değil aynı zamanda Türkiye'nin de en büyük perakende zincirlerinden biri konumundayız. Grup olarak cesametimizin oluşturduğu hacimden katma değerli girişimler oluşturmak en önemli önceliklerimizden biri. Yatırımlarımızı hem kendi ekosistemimizdeki binlerce iş ortağımız için hem de faaliyetlerimizin etki hinterlandındaki sosyoekonomik katkımızı artırmak için çeşitlendiriyor, derinleştiriyoruz. Marka ile gerçekleştirdiğimiz ve sektörde bir ilk olan bu iş birliğinin temelinde de bu anlayış yatıyor. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Tchibo Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk ise iş birliği için şunları söyledi: “70 yılı aşan kahve uzmanlığımızdan güç alarak harmanladığımız kahvelerimizle, hayatın farklı anlarına keyif ve lezzet katan bir markayız. Petrol Ofisi iş ortaklığımız ile dünyanın farklı bölgelerinde yetişen en kaliteli çekirdeklerinden elde ettiğimiz gerçek kahve lezzetimizi, molalara ve seyahatlere lezzet ve keyif katmak için sunuyoruz. Bir yandan hizmet sunduğumuz istasyon ve müşteri sayımız hızla artarken bir yandan da yeni imzaladığımız anlaşma ile iş birliğimizi bir adım öteye taşımanın mutluluğu içindeyiz. Artık, geniş kahve çeşitliliğimiz ve kahve makinalarımızla Petrol Ofisi iş ortaklarının da kahve deneyimine ortak olacağız. Ayrıca kahveye her zaman bahanesi olan kahve tutkunları için daha fazla noktada yer alacağız. Bu uzun soluklu ve yepyeni hizmetleri içeren iş birliğinin iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim.”