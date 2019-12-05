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Petrol Ofisi yollarların emektarı kamyon şoförlerine ürünlerini tanıttı

Petrol Ofisi, Antalya’da gerçekleştirilen S.

Petrol Ofisi, Antalya'da gerçekleştirilen S.S. Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Yıllık Genel Esnaf Toplantısı'nda stand açarak ürünlerini tanıttı.



Antalya'da gerçekleştirilen S.S. Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Yıllık Genel Esnaf Toplantısı'nda, Türkiye akaryakıt ile madeni yağlar ve kimyasallar pazarlarının önemli oyuncularından Petrol Ofisi, ileri teknolojiye sahip ürünleri ve gelişmiş hizmetlerini stand açarak tanıttı.


Antalya Kemer'de yaklaşık 350 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Yıllık Genel Esnaf Toplantısı'nda, ‘Kooperatif Kanunu Çalışmaları', ‘Tüm Motorlu Taşıyıcılar Sigorta Kooperatifi Kuruluş Çalışmaları ve Önümüzdeki Süreç', ‘Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi' ile ‘Sayısal Takograf Değerlendirmesi' gibi konu başlıkları ele alındı.


Açtığı standta şirket, karayolu lojistiğinin omurgasını oluşturan kamyonculara; Active-3 teknolojili yakıtlarını, Maximus motor yağları ile AutoMatic Filo Yönetimi çözümlerini anlattı.

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