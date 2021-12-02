Petrol Ofisi'nde CHRO'luk görevine Burcu Yüksel Kocagöz atandı

Petrol Ofisi'nde Satın Alma Kıdemli Müdürü olarak görev yapan Burcu Yüksel Kocagöz, CHRO'luk görevine atandı.

Petrol Ofisi'nde İnsan Kaynakları'nın yeni yöneticisi iç atama ile belirlendi. Şirket bünyesinde Satın Alma Kıdemli Müdürü olarak görev yapan Burcu Yüksel Kocagöz, CHRO'luk görevine atandı. 15 Kasım 2021 itibari ile CHRO'luk görevini üstlenen Burcu Yüksel Kocagöz, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezuniyetinin ardından, 12 yıl kimya, 12 yıl boya ve son 2 yıldır da akaryakıt ile madeni yağ sektörlerinde yöneticilik pozisyonlarında çalıştı. Kocagöz kariyeri süresince, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası farklı görevler de üstlendi.