Petrol Ofisi'ne Brandverse Awards'ta 5 ödül birden

Eski ve yeni nesil tüm pazarlama, iletişim ve reklam çalışmaları ile markaların dünyasına 360 derece kapsayıcı bir bakış sunan pazarlama ve iletişim projelerinin ödüllendirildiği Brandverse Awards'ta Petrol Ofisi, 5 ayrı kategoride toplam 5 ödüle layık görüldü.

Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından düzenlenen Brandverse Awards Ödül Töreni'nde jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle kazananlar belli oldu. Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin önde gelenlerinden Petrol Ofisi Grubu, markaların yıl boyunca sosyal medya performanslarını tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan sosyal medya marka endeksi sonuçları göz önünde bulundurularak verilen SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri'nde, “Akaryakıt” kategorisinde Altın ödülün sahibi oldu.

Şirket, "Bugünden Yarına Hazır" adlı kampanyası ile ‘Film' ana bölümünde ‘Seri Filmler' ve ‘Diğer Sektörler' kategorilerinde iki Bronz ödülün sahibi olurken, özel günlere yönelik bir iş birliği yürüttüğü Sunay Akın ile hayata geçirdiği ‘18 Mart İnsanlığın Zaferi' projesiyle Sosyal Medya ve Dijital Ana Bölümü ‘Küçük Bütçeli Büyük İşler' kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü. Petrol Ofisi Sosyal Lig ise ‘Mobil Uygulama' kategorisinde Gümüş ödülün sahibi oldu.

“Akaryakıt sektöründe ‘Dijital Dünyanın En İtibarlı Markası' olarak sosyal medya liderliğimizi de tartışmasız sürdürüyoruz”

Şirket olarak, faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda sektörde öncü konumda yer alarak hareket ettiklerini aktaran Petrol Ofisi Grubu CMO'su Sinan Seha Türkseven, “Markaların sosyal medya performansları tamamen istatiksel olarak hesaplayan sosyal medya marka endeksi Social Brands puanları ile hesaplandığı veri analitiği ödülünü 5. defa kazanmaktan gurur duyuyoruz. Diğer çalışmalarımızın da saygıdeğer Brandverse jürileri tarafından takdir ve tescil edilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Aldığımız bu ödüllerde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve ajanslarımıza teşekkür ediyorum” dedi.