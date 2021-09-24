Petrol Ofisi'ne, İşveren Markası Yönetimi'nde küresel ödül

Akaryakıt dağıtım şirketi Petrol Ofisi, ‘İşveren Değer Önerisinin Kurumsal Marka Değerleriyle En İyi Uyumu' ile küresel prestije sahip Employer Brand Management Awards 2021'de, Highly Commended ödülüne layık görüldü.

İletişim dünyasının önemli uluslararası yayınlarından Communicate Dergisi tarafından 6 yıldır düzenlenen Employer Brand Management Awards - İşveren Markası Yönetimi Ödülleri'nde 2021 yılı değerlendirmesi tamamlandı. Küresel çapta başarılı işveren markalarının farklı yönlerinin karşılaştırıldığı ve mükemmelliğin ödüllendirildiği prestijli programın 2021 kazananları Londra'da düzenlenen törenle açıklandı.

Bu yıl rekor sayıda katılımın olduğu yarışmada uzmanlardan oluşan jüri, zorlu geçen değerlendirmelerin ardından; üreticiliği, yenilikçiliği, yetenekleri çekme ve elde tutma konusunda gerçek anlamda özveri sergileyen kampanyaları, organizasyonları belirledi. Employer Brand Management Awards 2021'de, ‘Communication' ‘Special Recognition', ‘Sector', Employee Journey' ve ‘Employer Brand Positioning' olmak üzere 5 ana başlıkta toplam 39 ödül dağıtıldı.

Türkiye akaryakıt ile madeni yağlar sektörlerinin liderlerinden biri olan Petrol Ofisi, Employer Brand Management Awards 2021'de ‘Communication - İletişim' başlığı altında ‘İşveren Değer Önerisinin Kurumsal Marka Değerleriyle En İyi Uyumu' kategorisinde Highly Commended- Yüksek Övgüye Değer ödülüne layık görüldü.

“Küresel prestije sahip, gururlandıran ve motive eden bir ödül”

Şirketlerinin her alanda lidere yakışır adımlar atmayı sürdürdüğüne vurgu yapan Petrol Ofisi CHRO'su Neslihan Yalçın, “Employer Brand Management Awards, işveren markası ve çalışan deneyimine odaklı, önemli bir küresel ödül programı. Bu yarışmada, her kategori için ayrı değerlendirme kriterleri ve özel oluşturulmuş puan tabanlı bir sistem bulunuyor. Bizim kategorimizde de kuruluşun bir işveren olarak itibarını yönetme şekli ile marka olarak yönetme şekli arasındaki sinerji değerlendiriliyor. Jüri, kuruluşun EVP'sinin marka değerleri ile uyumlandırılması konusunu değerlendiriyor. Böylesine uluslararası prestije sahip önemli bir yarışmada, alanlarında uzman bir jüri tarafından gerçekleştirilen titiz bir değerlendirmenin ardından ödüle layık görülmemiz, bizler için gurur ve motivasyon kaynağı oluşturuyor” açıklamasında bulundu.