Petrol Ofisi'nin COVID-19 tedbirlerine TSE tescili

Petrol Ofisi'nin COVID-19'a yönelik aldığı tedbirler, TSE tarafından da onaylandı. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü, 8 terminali, madeni yağ fabrikası ve 46 istasyonu ‘TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi' ile ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi' sertifikalarını aldı.

TSE, COVID-19 sertifikalarına yönelik yaptığı değerlendirmelerde; ‘Covid-19 Risk Değerlendirmesi', ‘Kuruluş Pandemi Planı', COVID-19 Kaynaklı Atıkların Yönetimi Talimatı', ‘Hijyen ve Sanitasyon Planı', ‘Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları/Talimatları', ‘Günlük Hijyen Denetleme Formları', ‘Koronavirüs Önlemleri', ‘Afiş/Poster/Bilgilendirme Yazıları' gibi birçok başlıkta inceleme ve denetimlerde bulunuyor. Değerlendirmelerden tam not alan Petrol Ofisi'nin Genel Müdürlüğü, 7 akaryakıt terminali, 1 LPG terminali ile 46 akaryakıt istasyonu ‘TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi' ile sertifikalandırıldı. Değerlendirmelerde Petrol Ofisi'nin madeni yağ fabrikası da ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi' aldı.

Verilen bilgiye göre, akaryakıt şirketinin 25 akaryakıt istasyonu ile Türkiye'nin farklı havalimanlarında bulunan 18 hava ikmal ünitesinde de ‘TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi' almak üzere çalışmalar sürdürülüyor. Akaryakıt şirketinin tüm yurda yayılmış tesis ve istasyonlarında yürüttüğü TSE sertifikalandırma süreci, sektörün en kapsamlı çalışması olarak bir ilki oluşturuyor.

“Tüm tedbirleri eksiksiz, hatta fazlası ile uyguluyoruz”

Petrol Ofisi'nde insan sağlığın her zaman en öncelikli konu olduğuna vurgu yapan Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, şunları söyledi:

“Bu doğrultuda, insan sağlığı ve iş güvenliği alanlarında da küresel tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de henüz ilk pandemi vakası açıklanmadan tüm hazırlıklarımızı, tedariklerimizi tamamlayıp, planlarımızı oluşturmuştuk. İlk günden bu yana, çalışanlarımız, paydaşlarımız, müşterilerimiz ve toplum sağlığı odağı ile oluşturduğumuz plan kapsamında tüm tedbirleri eksiksiz, hatta fazlası ile uygulamaya devam ediyoruz. Kurduğumuz sistem ile çalışanlarımız, bayilerimiz ve hatta ailelerinin sağlıklarını eş zamanlı takip ediyoruz.

Süreç içinde yaşanan tüm gelişmeleri yakında izleyerek, gerekli tüm güncellemeleri ‘tedbirli' olarak yapıyoruz. Bu kadar imtina ile yürüttüğümüz tüm bu çalışmaların, yurdun dört bir yanındaki tesislerimiz ve istasyonlarımızda TSE'nin yürüttüğü kapsamlı ve titiz denetlemeleri sonrasında sertifikalandırılması, bizler için özel bir önem taşıyor. Ayrıca TSE'nin COVID-19 sertifikalandırmalarında hem yaygınlık, hem de büyüklük olarak sektörümüze öncülük etmekten de mutluluk duyuyoruz”.

“Her ay 4 bin kişiye PCR testi yaptırıyoruz”

Alınan önlemler kapsamında merkez ofis, terminaller, fabrika ve bölge müdürlüklerinde düzenli olarak PCR testlerine devam ettiklerine de değinen Şiper, “Her hafta iş yerlerimizde çalışan arkadaşlarımıza PCR testi yaptırıyoruz. Bu suretle bir ay içinde 4 binin üzerinde test yapılmış oluyor. Pandemi sonrasını da düşünerek, geleceğe yönelik tesislerimiz ve istasyonlarımıza ilişkin çalışmaları da bugünden yürütüyoruz” dedi.