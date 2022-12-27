Petrol Ofisi'nin yenilenen web sitesine Altın ödül

Petrol Ofisi, İstanbul Marketing Awards'da, “Yenilenen Web Sitesi” kategorisinde Altın ödüle layık görüldü.

Akaryakıt ve madeni yağlar şirketi Petrol Ofisi, sadece 80 günlük bir sürede baştan aşağı yenilenerek yayına aldığı kurumsal web sitesiyle pazarlama dünyasının önemli ödüllerinden İstanbul Marketing Awards'da Yenilenen Web Sitesi kategorisinde Altın ödülün sahibi oldu.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Petrol Ofisi CMO'su Sinan Seha Türkseven, “Sadece bir akaryakıt şirketi değil önemli bir enerji altyapı devi olarak, kendimizi tüketici ve paydaşlarımıza en doğru şekilde anlatmayı hedefliyoruz. İçgörü araştırmalarından, pazarlama teknolojilerinden ve yeni nesil mecralardan faydalanarak marka adına değerli adımlar atıyoruz. Bu süreçte Petrol Ofisi web sitesi de önemli bir noktada yer alıyordu. Hayata geçirdiğimiz yeniliklerin İstanbul Marketing Awards'da Yenilenen Web Sitesi kategorisindeki Altın ödüle layık görülmesi bizi daha da iyisini yapmak için cesaretlendiriyor. Ödülü kazanmamızda büyük emeği olan pazarlama & teknoloji ekiplerimize ve çözüm ortağımız Frank & Kriko'ya çok teşekkür ediyorum” dedi.