Petrol rezervleri zengin kendileri fakir 3 ülke

Dünyanın petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 50'sine sahip 3 ülke Venezuela, İran ve Irak aynı zamanda halkları dünyanın fakir ülkeleri arasında yer alıyorlar. Bu üç ülkenin ortak özelliği ise ABD'nin yoğun yaptırım ve müdahalelerini yaşamış olmaları.

Dünya toplam petrol rezervi yaklaşık 1530 milyar varil olarak hesaplanıyor. En fazla rezerve sahip 15 ülke ve sahip oldukları petrol rezervleri ise en büyükten küçüğe şöyle sıralanıyor: Venezuela 300 milyar 900 milyon, Suudi Arabistan 266 milyar 500 milyon, Kanada 169 milyar 700 milyon, İran 158 milyar 400 milyon, Irak 142 milyar 500 milyon, Kuveyt 101 milyar 500 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri 97 milyar 800 milyon, Rusya 80 milyar, Libya 48 milyar 400 milyon, Nijerya 37 milyar 100 milyon, ABD 36 milyar 500 milyon, Kazakistan 30 milyar, Çin 25 milyar 600 milyon, Katar 25 milyar 2 yüz milyon, Brezilya 12 milyar 700 milyon.

Sadece Venezeula dünya petrol rezervinin yüzde 30'una sahip. En çok rezerve sahip ülkeler içerisinde ilk 5 içerisinde bulunan İran ve Irak da dünyanın petrolünün yaklaşık yüzde 20'sine sahipler. Dünya rezevlerinin yaklaşık yüzde 50'sine sahip petrol zengini bu ülkeler aynı zamanda dünyanın fakir ülkeleri arasındalar. Venezuela Bolivarı 0,1587 USD, İran Riyali 0,000024 USD, Irak Dinarı 0,000843 dolar USD seviyesinde. Dünya sıralamasında Venezuela 13.480 USD Gayrisafi yurt içi hasıla ile 73. sırada, İran 12.986 USD Gayrisafi yurt içi hasıla ile 75 sırada, Irak 7.004 USD Gayrisafi yurt içi hasıla ile 109. sırada.

Dünyanın en zengin 10 ülkesi ise; Katar, Lüksemburg, Singapur, Norveç, Burunei, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, San Marino, Kanada, Avustralya.