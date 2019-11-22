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Petronas'tan ağır vasıta araçları için yeni motor yağı

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Petronas, ticari araç üreticisi Iveco’nun yeni ağır vasıta aracı Iveco S-Way için tasarlanıp üretilen yeni motor yağı Petronas Urania Next 0W-20’yi pazara sunduğunu açıkladı.

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Petronas, ticari araç üreticisi Iveco'nun yeni ağır vasıta aracı Iveco S-Way için tasarlanıp üretilen yeni motor yağı Petronas Urania Next 0W-20'yi pazara sunduğunu açıkladı.



Küresel motor yağı sektörünün önde gelen temsilcilerinden Petronas, ticari araç üreticisi Iveco'nun yeni ağır vasıta aracı Iveco S-Way için tasarlanan ve üretilen motor yağı Petronas Urania Next 0W-20'yi pazara sunduğunu duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; Iveco standardı TLV LS'ye uyan ve standart motor yağlarına göre yüzde 2.5'e varan yakıt tasarrufu sağlayan motor yağı, toplam sahip olma maliyetlerini azaltmaya, motor ömrünü uzatmaya ve CO2 emisyon değerlerini düşürmeye yardımcı olacağı bildirildi.


Yeni motor yağı, gelişmiş soğuk çalıştırma özellikleriyle de kutup soğukları dahil olmak üzere tüm hava koşullarına uygunluk sağlayacağı belirtildi.

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