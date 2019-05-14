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Peyman'dan yeni ürün kategorisi

Kuruyemiş ve kuru meyve sektörünün önemli şirketlerinden Peyman, yeni bir kategori geliştirerek doğal kuruyemiş ve kuru meyveleri bar formu üretti.



Kuruyemiş ve kuru meyve sektörünün öncülerinden Peyman, yeni bir kategoriye giriş yaparak, doğal kuruyemiş ve kuru meyveleri bar formunda tüketicilerle buluşturdu. Yapılan bilgilendirmede; bar kategorisine en iyi, en sağlıklı ve en özel ürünleri sunmayı hedefleyen Peyman, iki farklı bar çeşidi olan kırmızı meyveli ve kakaolu bahçeden barları raflara taşıdı.



"Sağlıklı yeni lezzetler sunmaya devam edeceğiz"


Kuru meyve sektöründeki bilgilerini bar ürünlerine aktardıklarını belirten Peyman Pazarlama Müdürü Ali Burak Aygül; "Son yıllarda tüketiciler şeker yerine, meyvelerin içerisindeki doğal tatlılığı tercih etmeye başladı ve böylece bar kategorisine olan talep arttı. Barlar özellikle spor yapanlar, çalışanlar, öğrenciler, ara öğün atıştırmalığında sağlıklı ürünleri tercih edenler, çocuklarını sağlıklı beslenmeye yönlendirenler ya da tatlı yeme isteğini besin değeri olan ürünlerle karşılamak isteyenlere pratik ve lezzetli bir seçenek oluyor" dedi.


Bahçeden Bar için birçok lezzet denemesi yapıldığını ve uzun soluklu AR-GE çalışmaları sürdürüldüğünü söyleyen Aygül; "Birbirine en yakışan ürünler belirlendi ve sağlıklı olduğu kadar lezzetiyle de etkileyen Bahçeden Bar ortaya çıktı. Şeker, renklendirici, koruyucu ve katkı maddesi içermeyen barlarımız kısa sürede büyük ilgi gördü. Tüketicilerimizden çok güzel geri bildirimler aldık, ilerleyen dönemde daha farklı tatları da beğenilerine sunacağız".

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