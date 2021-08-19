Peynir ihracatının yıldızı Muratbey, DENİB ilk 100 listesine girdi

Tamamen yerli sermayeli, milli peynir markası Muratbey, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) farklı kategori ve sektörlerdeki ihracat kayıt rakamlarına göre bölgesel olarak hazırladığı ‘2020 ilk 100 ihracatçı firma' araştırmasında yer alarak, ihracattaki başarısını tescilledi.

Pandemi koşullarının beraberinde getirdiği olumsuzluklara rağmen, geçtiğimiz yıl son derece başarılı bir dış ticaret performansı gösteren Muratbey Peynircilik, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) iştigal bölgesinde 2020 yılı içerisinde en başarılı ihracatçı firmaların sıralandığı “Bölgesel İlk 100 İhracatçı” listesinde kendisine yer buldu.

Peynir sektöründe uzun yıllar boyunca inovasyona yaptıkları yatırımın ihracat pazarlarında da güçlü bir karşılık bulduğunu anlatan Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Hâlihazırda Ege Bölgesi'nin doğal sütlerinden peynir üreten yerli sermayeli ve milli bir firma olarak; ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil ediyor ve bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyoruz. Dünyanın en lezzetli peynirlerini, Türkiye çapında 50 bini aşkın noktaya ve dünya çapında 5 kıtaya ulaştırıyoruz. AB ülkelerine ihracat izni alan ilk markalardan biriyiz ve 2018'den beri bu ülkelere peynir ihraç ediyoruz. Ayrıca Amerika, Orta Doğu, Afrika, Uzak Doğu, Balkan ülkeleri, Yeni Zelanda ve Çin gibi birçok ülkeyi Muratbey'in lezzetli peynirleriyle buluşturuyoruz. Muratbey olarak Ar-Ge, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarımıza hız veriyor, sektörümüze öncülük etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Özel peynirler kategorisinde lider konumda

“Özel Peynirler” kategorisinde Türkiye'de pazar lideri olarak 300'ün üzerinde ürün çeşidine sahip olduklarını anlatan Necmi Erol, pandemi döneminde toplumun bağışıklığını güçlendirme misyonuyla inovatif ürünlere imza attıklarını söyledi. Erol, “2020'de baş gösteren COVID-19 salgını karşısında toplum sağlığını destekleyecek çalışmalara odaklandık. Tüketicilerin bağışıklığını desteklemek amacıyla D vitaminiyle zenginleştirilmiş şekil şekil peynirimiz Misto'yu ve Muratbey Plus serisi peynirlerimizi sağlıklı yaşamı desteklemek üzere geliştirdik. Bu ürünlerimizin 100 gramında 5 mcg D vitamini bulunuyor. Bu da 2 yaş üzeri tüm bireyler için günlük D vitamini ihtiyacının %33'ü demek” dedi.