‘Peyzaj' online müzayedeyle yeni alıcısını arayacak

28 Kasım'da yapılacak online müzayedeyle birçok ünlü ressamın eserleri satışa sunulacak. Antalya Antik Müzayede tarafından düzenlenen müzayede ressam İbrahim Balaban'ın ‘Peyzaj' isimli eseri de satışa sunulacak.

Salgının gelmesiyle birlikte, müzayedeler de internet üzerinden yapılmaya başlandı. Dijital dünya bu sektörde de hayatımıza neredeyse tamamen girmiş oldu. Önceden daha çok galeriler, sanat fuarları veya müzayedeler üzerinden el değiştiren sanat eserleri, pandemiyle birlikte artık çoğunlukla sanal dünya üzerinden el değiştirmeye başladı. Hemen hemen her gün online olarak mezatlar yapılıyor ve yoğun ilgi görüyor. Çoğunlukla evinde oturan kişiler, her gün düzenlenen bu müzayedelere katılıyor ve büyük bir işlem hacmi oluşturuluyor.

Türkiye'nin en önemli ressamlarından biri olan İbrahim Balaban'ın 1947 yılında yaptığı ünlü eseri ‘Peyzaj' 28 Kasım'da gerçekleşecek online müzayedede yeni alıcısına kavuşacak. Antalya Antik Müzayede tarafından düzenlenecek ve Ziyad Sultanov, Halit Doral, Leman Arseven, Faustino Zonaro, Mustafa Horasan gibi birçok ünlü ressamın ünlü eserleri satışa sunulacak. Online Müzayedede toplam 200 eser, 200 ünlü tablo, yeni sahiplerine kavuşacak.

Koronavirüs döneminde müzayedelerde işlem hacmi dörde katladı

Pandemi sürecinden birçok sektör olumsuz etkilenirken, sanat eserleri sanal yolla gerçekleşen mezatlarla beraber tam tersi çok olumlu etkilendi. Antalya Antik Müzayede Yönetim Kurulu Başkanı ve kendi adını taşıyan Kültür ve Sanat Merkezi kurucusu Ahmet Muhtar Kızıltan konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

''Uzun yıllardır sanat eserleri ile ilgileniyorum ve koleksiyonerlik yapıyorum. Tabiri caizse salgın döneminde müzayedeler altın çağını yaşıyor. Benim gördüğüm ve sektörün içerisinde izlediğim kadarıyla, pandemi döneminde sanal müzayedelerde yapılan işlem hacminde inanılmaz bir artış var. Bu da sektör adına bizleri sevindiriyor. Dünyada takip ettiğim çok sayıda sanatçılar, galeriler ve müzeler var, buna göre söyleyebilirim ki, pandemi sürecinden bu yana müzayedelerde işlem hacmi dörde katladı. Sektör neredeyse tamamen sanal bir alışverişe dönmüş durumda. Salgınla beraber artan hacim dünyada milyarlarca dolarlık bir ekonomiyi temsil ediyor.''

Sanatseverlerin, dünyanın her yerinden online müzayedeye antalyantikmüzayede.com adresini üzerinden katılabildiği, sanat eserlerini alabildiği veya elindeki eseri satabildiği belirtildi.