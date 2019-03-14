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PFDK'dan Fırat Aydınus'a 30, Yusuf Bozdoğan'a 10 gün men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında küfürleşen hakem Fırat Aydınus’a 30, yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan’a ise 10 gün men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında küfürleşen hakem Fırat Aydınus'a 30, yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'a ise 10 gün men cezası verdi.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Süper Lig hakemi Fırat Aydınus ve Süper Lig yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan'ın cezaları belli oldu. Alınan kararlara göre, futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunmaları nedeniyle Aydınus'a 30, Bozdoğan'a da 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.


Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan, Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçında birbirlerine küfür ettikleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

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