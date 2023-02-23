PFDK'dan Jorge Jesus'a 1 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor müsabakasında yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe'ye toplam 246 bin TL para cezası verirken, karşılaşmada kırmızı kart gören Teknik Direktör Jorge Jesus da 1 maç men ve 26 bin TL para cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. PFDK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe müsabakasında yaşanan olaylar sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 246 bin TL para cezası verdi. Karşılaşmada kırmızı kart gören Teknik Direktör Jorge Jesus 1 maç men ve 26 bin TL para cezası, sarı-lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki de 30 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

PFDK kararları şu şekilde:

"Trabzonspor'un, 01.02.2023 tarihinde oynanan Trabzonspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt tribünü k blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kayserispor Kulübü'nün, 02.02.2023 tarihinde oynanan Kayserispor - Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor'un, 02.02.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, yapılan sevkler hakkında incelemenin devamına,

Fenerbahçe'nin, 02.02.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 190 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, idarecisi Selahattin Baki'nin kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe hakkında, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı paylaşımda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Fenerbahçe başkanı Yıldırım Ali Koç hakkında, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı paylaşımda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Fenerbahçe idarecisi Erol Bilecik'in, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 100bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe idarecisi Selahattin Baki'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamaları nedeniyle ve müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 38/2.,

36/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe idarecisi Selahattin Baki'nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe Kulübü idarecisi Burak Çağlan Kızılhan hakkında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe Kulübü idarecisi Burak Çağlan Kızılhan'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe Kulübü teknik sorumlusu Jorge Fernando Pinheiro De Jesus'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe Kulübü kaleci antrenörü Özden Öngün'ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Hatayspor Kulübü hakkında, 01.02.2023 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Hatayspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ilgili kulübün ligden çekilmiş olması dikkate alınarak karar verilmesine yer olmadığına, karar verilmiştir.”