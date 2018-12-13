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Phillip Cocu: “Fenerbahçe'yi hak ettiği yere ulaştıramadık”

Fenerbahçe’de sözleşmesi feshedilen Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu, sarı-lacivertlileri hak ettikleri yere getiremediği itiraf etti.

Fenerbahçe'de sözleşmesi feshedilen Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu, sarı-lacivertlileri hak ettikleri yere getiremediği itiraf etti.


Fenerbahçe'den bugün yapılan açıklamada daha önce yollar ayrılan Teknik Direktör Phillip Cocu'nun sözleşmesi feshedildi. Feshedilmenin ardından Phillip Cocu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Taraftara, oyunculara, kulübe ve Başkan Ali Koç'a teşekkür eden Cocu, “Maalesef ki Fenerbahçe'yi hak ettiği yere ulaştıramadık. Kulübe ve taraftarlara her şeyin en iyisini diliyorum” şeklinde konuştu.

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