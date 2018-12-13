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Phillip Cocu'nun sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, Teknik Direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.


Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar sebebiyle takımdan gönderilen Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun sözleşmesi feshedildi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Teknik Direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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