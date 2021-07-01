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Phoenix Suns 28 yıl sonra NBA finallerinde

NBA Batı Konferansı finalleri 6.

maçında Phoenix Suns, Los Angeles Clippers'ı 130-103 mağlup ederek seride durumu 4-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı. 28 yıl sonra NBA finallerine yükselen Phoenix'in rakibi Doğu Konferansı'ndaki Atlanta Hawks-Milwaukee Buck serisinden sonra olacak.


karşılaşmasında Phoenix Suns ile Los Angeles Clippers, Staples Center'da karşı karşıya geldi. Phoenix, Clippers'ı 130-103'lük skorla mağlup etti ve seride durumunu 4-2 yaptı. Batı Konferansı'nda şampiyonluğa ulaşan Phoenix Suns, 1993'ten sonra ilk kez NBA finallerine yükseldi.


Phoenix finaldeki rakibi Doğu Konferans finalindeki Atlanta Hawks - Milwaukee Buck serisinden sonra olacak. Doğu'daki seride durum 2-2.


Phoenix Suns'ta Chris Paul 41 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile oynayarak takımını sırtlarken, Devin Booker 22 sayı, 7 ribaund ve Deandre Ayton 16 sayı, 17 ribaund ile oynayarak katkıda bulundu. Los Angeles Clippers'ta ise Marcus Morris'in 26, Paul George'un da 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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