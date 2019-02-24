Pierre Loti tepesinde kar manzaraları

Karın tadını çıkarmak isteyenler geldikleri Pierre Loti tepesinde bol bol fotoğraf çekildi.

İstanbul'da kar yağışı sonrasında mega kent beyaza bürünürken, eşsiz İstanbul manzarası ile turistlerin uğrak yeri olan Pierre Loti tepesinde yağan karla kartpostallık manzaralar oluştu. Aileleriyle birlikte tepeye gelen çocuklar burada kar topu oynadı. Tepeye akın eden çok sayıda yabancı turist de kartpostallık manzara eşliğinde sık sık fotoğraflar çekindi. Kimi vatandaşlar manzaraya karşı çaylarını yudumlarken kimileri ise yoğun kar yağışını cep telefonlarıyla çekerek anı kaydetti.

“Kar yağışı olduğu zaman Pierre Loti'den Eyüpsultan'a kadar yürürüz”

Ailesiyle birlikte Pierre Loti tepesine gelen Nurettin Paçacı, "Biz ailecek kar yağışı başladığı zaman Pierre Loti'den Eyüpsultan'a kadar yürürüz, orada simit ve çay eşliğinde kahvaltı yaptıktan sonra eve döneriz. Bu karda kışta çocuklar için güzel bir şey yaptık, çocukların neşesi ve eğlencesi oldu. Birkaç gün sürse kar yağışı daha iyi olur. Tabi bu soğukta üşüyenleri de unutmamamız lazım, ısınma sorunu olan inşallah bu havada soğukta kalmazlar” dedi.