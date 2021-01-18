Pierre Loti'de kartpostallık manzara havadan görüntülendi

Eyüpsultan Pierre Loti Tepesinde hayran bırakan beyaz örtü drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu İstanbul'da kar yağışı etkili olmuştu. Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı sonrası vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Vatandaşlar erken saatlerden itibaren Eyüpsultan Pierre Loti Tepesine akın etti. Megakenti saran beyaz örtü hayran bırakan manzaralar oluştururken, Pierre Loti Tepesinde ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

“Çok güzel bir ortam var”

İstanbullu vatandaşlar uzun süre sonra karla buluştu. Kar sevincini paylaşmak isteyen bir vatandaş “Çok güzel, harika bir ortam var. Mutluyuz yani kar yağdığı için. Geçen senelerde böyle bir kar yağmamıştı. İstanbullular karın keyfini doya doya çıkarsın. Trafik olağan dışı bir şekilde yoğun ve ben bugün işe gitmedim. Herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.