İhlas Haber Ajansı

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Pierre Loti'de masalsı kar manzarası

İstanbul’un neredeyse tamamı beyaz örtü ile kaplanırken, Pierre Loti Tepesi ve Haliç’te ise masalsı görüntüler oluştu.

İstanbul'un neredeyse tamamı beyaz örtü ile kaplanırken, Pierre Loti Tepesi ve Haliç'te ise masalsı görüntüler oluştu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı, dün gece ve sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Mega kenti saran beyaz örtü görenleri kendini hayran bırakan manzaralar oluştururken, Pierre Loti Tepesi ve Haliç'te ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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