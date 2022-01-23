Pierre Loti'de oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi

Eyüpsultan'da bulunan Pierre Loti Tepesi'nde görenlere kendini hayran bırakan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde yoğunlaşan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı sonrası vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Vatandaşlar erken saatlerden itibaren Eyüpsultan Pierre Loti Tepesine akın etti. Megakenti saran beyaz örtü görenlere kendini hayran bırakan manzaralar oluştururken, Pierre Loti Tepesi'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Almanya'da İstanbul'a gezmeye gelen Bülent Altuğ, “Gerçekten şanslıyız, Almanya'dan arkadaşlarla 3-4 günlüğüne buraya gezmeye geldik. İstanbul'da ilk defa kar görüyoruz. Bundan önce de İstanbul'a geldik ama kar görememiştik. Pierre Loti'ye de ilk defa geldim, arkadaşlar daha önce gelmişti ama bu benim ilk gelişim. Manzara çok güzel. Bence herkesin gelmesi lazım buraya. Ben de ilk önce yukarıdan aşağı bakacağız işte diyordum ama Pierre Loti çok güzel, görülmeye değer bir yer” dedi.

Eşiyle birlikte gezmeye gelen Demet Altuğ, “Çok güzel ilk defa geldik, eşimin de anlattığı gibi şanslıyız, mutluyuz hava güzel ve karlı, güzel yer bol bol fotoğraf çektirdim” şeklinde konuştu.

Manzaranın çok hoşuna gittiğini ifade eden Sedef Arslan, “Ben buraya 2-3 defa gelmiştim ama ilk defa karlı gördüm. Cidden görülmeye değer bir yer, tekrar gelirim karlı görür müyüm bilemem ama manzarası zaten muhteşem, geçen seferde burada oturmuştuk bir şey yemiştik” dedi.