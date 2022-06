"Piezo ile burun kemiğine istenilen şekil verilebiliyor"

Öğr. Üyesi Elvın Alaskarov, “En sık kullanılan klasik osteotomi yönteminde zaman zaman istenmeyen kırıklar meydana gelebiliyor. Bu da burun kemiklerine istenilen şeklin verilmesini zorlaştırıyor. Piezo cihazında ise ultrason dalgalarının oluşturduğu bir enerji ile burun kemiğini daha rahat şekillendiriyor. Bu yöntemde yumuşak doku ve damar hasarı olmadığı için kişiler günlük yaşantısına erkenden dönüyor” dedi.

Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Elvın Alaskarov, burun estetiğinin kişiye özel değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Alaskarov, rinoplastideki amacın yüze yakışan, rahat nefes alan, doğal ve fonksiyonel bir burun elde etmek olduğuna dikkat çekerek, “Sonuç olarak burnun dış görünüşünün önemi kadar iç kısmının da fonksiyonel olması gerekir. Her yüz yapısı farklı olduğundan burun estetiği sırasında her hasta için farklı teknikler ve uygulamalar gerekebilir. Bu nedenle burun estetiği standart, rutin bir ameliyat değildir. Her hastanın özel olarak değerlendirilmesini gerektiren bir ameliyattır. Ameliyat esnasında yumuşak dokular, kemik zarı az veya çok etkilenmesine bağlı olarak ilk günlerde gözaltında ve burun çevresinde morarmalar ve ödem görülebilir. Burun estetiği ameliyatı sonrasında ilk 48 saat soğuk uygulama ödem ve morarmaları azaltır. Ayrıca ameliyat sonrası özellikle ilk 3 ila 4 gün yatarken başın yüksekte, oda sıcaklığının düşük olmasına dikkat edilmesi gerekir. Sürekli yatar pozisyonda beklemek doku ödeminin geç çözülmesine ve sonuç olarak iyileşme sürecini olumsuz etkiler” diye konuştu.

Günümüzde popüler hale gelen ve daha avantajlı bir yöntem olan ultrasonik burun estetiği hakkında Dr. Öğr. Üyesi Alaskarov, şu açıklamalarda bulundu: "Piezo olarak adlandırılan cihaz ultrason dalgalarının oluşturduğu bir enerji ile burun kemiğini şekillendirir. Ayrıca yumuşak dokulara zarar vermez. Piezo ile burun kemiklerini kontrollü bir şekilde kesebildiği için istenmeyen kırık hatları oluşmuyor. Bu sayede kemiklere istediğimiz şekli verebiliyor. En sık kullanılan klasik yöntem olan osteotomiyle yapılan kemik kesme ve şekillendirmede zaman zaman istenmeyen kırıklar meydana gelebiliyor. Bu da burun kemiklerine istenilen şeklin verilmesini zorlaştırıyor. Yumuşak doku ve damar hasarı olmadığı için ameliyat sonrası morluk ve şişlik yok denebilecek kadar az olmasının yanı sıra kişiler günlük yaşantısına erkenden dönüyor. Piezo cerrahisinin avantajları ise morluk ve şişliğin yok denecek kadar az olması, istenilen hatlardan kesi yapılabilmesi ve kemiklere kolay şekil verilebilmesi, hızlı iyileşme ve erkenden günlük hayata dönebilmedir".